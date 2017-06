Çamët kolaboracionistë? Libri i Llallës sjell fakte për të kundërtën

Foto 1 nga 4

UET-Press në bashkëpunim me Shoqatën Çamëria, në kuadër të projektit të UET “Çamëria si çështje shkencore” promovoi dje librin “Kolaboracioni dhe genocide në çamëri / 1944-1945” me autor gazetarin Arben Llalla

Me disa foto të marra nga arkivat greke gazetari dhe studiuesi Arben Llalla provon se popullsia shqiptare e Çamërisë u shpërngul nga trojet e saj dhe u masakrua nga forcat e ushtrisë greke vetëm për t’iu marrë pronat dhe jo sepse kishte fakte se ata ishin kolaboracionistë të nazistëve, siç pretendohet.

Në fakt e kundërta është e vërtetë; ishin politikanër grekë, kleri dhe ushtria që bashkëpunuan me nazistët, ndërsa çamët luftuan me forcat partizane greke. Ky libër sjell foto të rralla nga lufta e dytë botërore që tregojnë politikanët grekë, klerin e Kishës Greke dhe komandantë të ushtrisë greke me oficerët nazistë të ushtrisë Gjermane. Studiuesi Llalla mbron argumentin se çamët u shpërngulën për t’iu sekustruar pronat, të cilat dhe sot e kësaj dite nuk arrijnë t’i marrin trashëgimtarët që jetojnë në Shqipëri. Libri, botim i UET-Press në bashkëpunim me shoqatën Çamëria, në vazhdën e një projekti shkencor për të thënë të vërtetën historike, u promovua dje në UET.

“Së bashku me Shoqatën Çamëria, Fondacionin Çamëria ne kemi botuar së paku deri tani 2 vepra, një vepër tjetër është në plan, për Çamërinë si projekt shkencor, ose si e vërteta shkencore e Çamërisë. Libri i Arben Llallës, gazetar, publicist, aktivist, historian ndoshta edhe pak anon, e domosdoshme, universitare është një ndriçim, nga ato ndriçime për të cilat kemi nevojë vazhdimisht se koha kalon dhe harresa është shumë e madhe. Genocidi dhe kolaboracioni, genocidi mbi Çamërinë në fundin e Luftës së Dytë Botërore dhe në përgjithësi, është një nga të vërtetat e dhimbshe ndaj të cilës ne nuk duhet të pushojmë së dëshmuari, nuk duhet të pushojmë së kërkuari, nuk duhet të pushojmë së foluri, nuk duhet të pushojmë së botuari”- tha Henri Çili, administrator i UET-it.

Mesazhi i Çilit në rastin e këtij botimi ka qenë: “Ne duhet të vijojmë dhe konsolidojmë një qasje të re ndaj problemit çam të cilit dua t’i jap sot meritën publikisht dhe personalisht z. Shpëtim Idrizi i cili tashmë prej vitesh e ka hequr atë nga harresa, e ka hequr nga anakronizmi dhe i ka dhënë një qasje moderne bashkohore, juridike, historike, retorike ose diplomatike. Kjo është një meritë shumë e madhe, kjo është një borxh që përgjithësisht shoqëria shqiptare ia ka këtij komuniteti dhe në tërësi identiteti jonë kombëtar pa ktë pjesë do të ishtë shumë i mangët. Mund të shkoja dhe në terma të tjera pak më romantike ose më hermetike që Çamëria është një plagë që ende kullon gjak, se shoh dhe bluzat e aktivistëve të PDIU-së por koha kalon dhe ne duhet t’i përgjigjemi asaj me mjetet e duhura. Besoj që ky publikim nga autori Arben Llalla dhe në tërësi qasja e re që Z. Idrizi dhe partia juaj po ofron janë në lartësinë e kohës dhe janë në borxhin hisorik që shoqëria shqiptare i ka këtij komuniteti”.

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi, vlerësoi bashkëpunimin mes kësaj partie, shoqatës Çamëria dhe UET-it, si një rrugë për të folur për historinë në mënyrë shkencore dhe me fakte.

“Është nga rastet më pozitive se si ne kemi arritur si shoqëri, si shoqatë dhe si qytetarë të çamërisë në një stad tjetër të arritjes së qëllimit të fitimit të të drejtave të këtij komuniteti. Se si kemi kaluar tashmë nëpër auditore, nëpër punime shkencore me historianë. Ju kujtoj që ne kemi botuar disa vepra në Universitetin Europian të Tiranës, dhe prandaj do doja që të bëja një vlerësim dhe falenderim publik për mundësi shumë të madhe, të hapur, të një ndër universiteteve më presitigjozë do thoja të Ballkanit dhe është një rrugë e nisur për të plotësuar hartën identitare të kombit shqiptar edhe në kët pjesë të mozaikut që është Shqipëria, me emrin Çamëria”– tha Idrizi.

Historiania Nevila Nika drejtuese e projektit të UET “Çameria si çështje shkencore” vlerësoi punën e autorit duke e cilësuar një vlerë të shtuar në zbulim të së vërtetës.

“Është kënaqësi që në këtë universitet, në këtë tempull të dijes, kemi të tilla projekte që mbështesin hapjen e syve dhe të zemrave të shqiptarëve, kudo që ata jetojnë. E kemi nisur me Çamërinë, shpresoj do ta vazhdojmë edhe me krahina të tjera, jo për të kërkuar ndryshime kufijsh, për këtë jemi të qartë besoj që të gjithë, por për t’i mësuar brezave të rinj se sa e domosdoshme është të dijmë se çfarë ka ndodhur me neve”– tha ajo.

Autori Llalla tha se kishte bërë një punë studimore me fakte të cilat nuk mund t’i hedhë poshtë askush.

“Nëse gjejnë grekët një dokument, një fotografi për kolaboracionizmin e çamëve me nazistët unë jam dorëheqjen si studiues, si historian”– tha ai.

Llalla tha se i kishte gjetur fotot nga arkivat greke, por jo në mënyrë zyrtare, për shkak të pengesave që kanë studiuesit shqiptarë për këtë çështje në shtetin fqinj.