Zbardhet oferta e fundit e Ramës për Bashën, ja kë do ‘sakrifikojë’

Kështu, burimet thonë se Rama i ka lëshuar Bashës postin e zv/kryeministrit, që aktualisht e mban Niko Peleshi.

Gjithashtu, ai është gati të lëshojë edhe disa ministri për PD-në, pa saktësuar numrin e tyre. Por kryeministri kërkon që zgjedhjet të mbahen në datën kushtetuese, pra më 18 qershor.

Këtë ofertë Basha është duke e diskutuar me deputetët e PD-së në një mbledhje grupi dhe shumë shpejt do të dalë me një përgjigje./Panorama/