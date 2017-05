Xhepa: Instituti Europian Pashko në mbrojtje të ideve liberale

Prof. Dr. Selami Xhepa, Presidenti i Instituti Europian Pashko, nw njw intervistw pwr gazetwn Panorama prezanton bordin kwshillimor dhe programet qw pwrbwjnw bwrthamwn e kwtij Instituti. IEP synon nxitjen e debatit shkencor dhe akademik mbi sfidat e zhvillimit të shoqërisë, promovimin e lirisë ekonomike, nxitjen e debatit publik nëpërmjet botimeve dhe mediatizimit të shkencës, siç janë botimet Mapo dhe UET Press, dhe mbrojtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore.

Z.Xhepa, Instituti Europian Pashko të hënën prezanton bordin këshillimor, cilat do të jenë funksionet e tij?

Instituti Europian Pashko, i cili sapo është themeluar si pjesë e ristrukturimit të korporatës së Iniciativës Europiane për Edukim, është krahu kërkimor i Universitetit Europian të Tiranës. Struktura drejtuese e institucioneve të kësaj natyre kërkon që në krye të saj të jetë një Bord Besimi ku përfshihen personalitete të spikatura të vendit të cilët duhet të sigurojnë objektivitetin dhe paanësinë e veprimtarisë së institucionit dhe vendosjen e interesit publik si ankorën orientuese të punës së tij. Bordi ynë ka një përbërje me emra personalitetesh të njohur të jetës së vendit. Zonja Belina Budini, është një personalitet në shkencat e komunikimit, me aktivitet të pasur shkencor dhe në jetën e debatit publik, zotërinjt Mustafa Nano dhe Armand Shullaku janë gjithashtu emra të spikatur të debatit publik dhe opinionist të një gjykimi të thellë dhe këndveshtrimeve diverse, biznesmeni i mirënjohur dhe profesor i shkencave të ekonomisë, Behar Male, nje histori suksesi biznesi në këto vite të tranzicionit të vështirë, politikanët e njohur në jetën e vendit dhe me kontribute të vleresueshme nga shoqëria si profesor Genc Ruli dhe Ervin Bushati – janë emrat që do të qëndrojnë në krye të institucionit tonë dhe që do ta garantojnë që veprimtaria e Institutit do t‘i shërbejë përmbushjes së misionit të vet. Instituti do të ketë gjithashtu dhe një Bord këshillimor me personalitete të huaja që do të na ndihmojnë të integrojmë punën tonë me institucionet homologe në vendet perëndimore. Në veçanti drejtuesi i Institutit Adam Smith në Londër, Dr. Eamonn Butler do të shërbej si mentori i veprimtarisë sonë së bashku me shoqatën e Austrian Economists të drejtuar nga Dr. Barbara Kolm.

Si u krijua ky institut dhe cilat janë qëllimet dhe sfidat e Instituti Europian Pashko?

Instituti u krijua si nje nevojë për të mbështetur me mirë kërkimin shkencor të UET me financime të përshtatshme por dhe që të bëjë që kërkimi shkencor t‘i shërbej më mirë vendit, qoftë politikbërjes si dhe nxitjes së inovacionit në sektorin privat. Debati publik në vend shpeshherë është ose i painformuar ose i nxitur nga motive që nuk i shërbejnë interesave më të mira të publikut. Reformat në vend shpeshherë ndeshin në rezistencë nga grupe interesi që janë kundërshtare të ndryshimit të status quos, në emër të mbrojtjes së interesave private dhe jo publike. Veprimtaria kërkimore e Institutit dhe trupës kërkimore të UET do të synojë që të pasurojë debatin publik nëpërmjet studimeve dhe projekteve kërkimore që ne do të ndërtojmë edhe me organizata kërkimore prestigjioze në rajon dhe në kontinent dhe ne SHBA. Programet që përbëjnë bërthamën e Institutit fokusohen edhe në çeshtjet që lidhen me mbrojtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore të vendit, një fushë në të cilën ne do të punojmë ngushtë me institucionet e vendit dhe donator të huaj që të mundësojmë që ajo të shndërrohet në një burim të rëndësishëm atraksioni por dhe një oportunitet ekonomik. Programet e tjera të Institutit janë promovimi i lirisë ekonomike, që do të jete Programi për Lirinë Ekonomike, në traditën e Fondacionit për Lirinë Ekonomike si dhe debatit publik nëpërmjet botimeve dhe mediatizimit të shkencës, siç janë botimet Mapo dhe UET Press.

Pse është me rëndësi sot zhvillimi i mendimit liberal dhe cili është kontributi i këtij debati?

Historia e shoqërisë dhe e ekonomisë nuk është gjë tjetër veçse një histori e ideve, dhe duke perifrazuar ekonomistin shume influencues Keynes, vështirë se shoqeria njerëzore është udhëhequr nga diçka tjetër veçse ideve dhe idetë kanë qenë tepër influencuese, qoftë për mirë apo dhe për keq. Ekspertimenti i madh njerezor i teorisë marksiste, të paktën siç u implementua, ishte dështimi më i madh që njihet deri më sot, një dështim që erdhi me një çmim të madh për gjysmën e njerezimit. Nga ana tjetër, sot idetë liberale të tregut të lirë dhe fuqisë së pakufizuar të forcave të tregut janë po ashtu nën një sulm të fortë intelektual dhe akademik. Krizat e forta financiare të cilat kanë ndikuar në përkeqësimin e statusit ekonomik dhe social për një pjesë të madhe të shoqërisë, së bashku me mënyrën se si janë menaxhuar këto kriza duke mos ndëshkuar shkaktarët e tyre por përkundrazi duke lënë të patrazuar fitimet dhe privilegjet e tyre ndërkohë që kursimet dhe investimet e investitorëve të vegjël kanë avulluar, sigurisht që kanë ngritur pikëpyetje të mëdha mbi mënyrën e funksionimit të sistemit të sotëm të tregut. Në tërësi, forcat e tregut kanë provuar përgjatë historisë se janë shumë më eficiente se planifikimi qendror dhe koordinimi qeveritar burokratik, por nga ana tjetër moskontrollimi i tyre mund të shkaktojë deformime të mëdha që mund të vënë në rrezik arritjet pozitive të sistemit. Në këtë kontekst vjen dhe debati i sotëm global midis mbështetësve të tregut dhe të shtetit, një debat që duket i vjetër por që në natyrën e problematikës dhe në trajtat që shfaqet është i njëjtë. Institituti ynë do të jëtë pjesë e këtij debati global, duke sjellë çështjet tona lokale në kontekstin e teorisë dhe debateve ideologjike të mësipërme. Nuk ka dyshim se fryma partizane e debatit, qoftë kur anon në mënyrë të tepruar nga e majta apo nga e djathta, nuk është produktive dhe ka provuar se i dëmton interesat afatgjata të shoqërisë. Duke mos e mohuar se qëllimi ynë është mbrojtja e ideve liberale dhe zgjerimi i forcave të tregut në ekonomi, ne synojmë që ky objektiv të shërbehet në një mënyre sa më objektive dhe të balancuar të jetë e mundur. Besoj se përbërja e Bordit tonë është dhe një garanci për arritjen e këtij synimi në mënyren me të mirë.

Shqipëria ndodhet përpara një udhëkryqi politik, ekonomik dhe shoqëror, a ka nevojë për një ri-inxhinierim të liberalizmit në këtë kontekst?

Në thelb është gjendja në të cilën ndodhet shoqëria jonë ajo që na ka shqetësuar me shumw dhe e bënë edhe më imperative nxitjen e një debati më shkencor dhe akademik mbi sfidat e zhvillimit të shoqërisë. Në këto gati tre dekada të tranzicionit drejt një shoqërie pluraliste dhe të ekonomisë së tregut, edhe pse mund të shënohen zhvillime shumë pozitive të padiskutueshme, shumë fenomene ekonomike politike dhe sociale dëshmojnë se progresi është shumë i pamjaftueshëm; se tregu nuk funksionon në mënyrë efikase dhe ashtu siç thonë ligjësitë e ekonomisë por se akoma pozita privilegjuese në treg të kompanive në industri të caktura janë një gjendje e një normaliteti jokonform teorisë së tregjeve; se institucionet e shtetit demokratik vazhdojnë të jenë shumë të dobëta dhe po ndikojnë negativisht në ekonomi dhe se ajo që shpesh në opinionin publik quhet dështim i tregut të lirë është në fakt një treg kaotik, i parregulluar dhe një fushë loje jo me rregulla të barabarta. Prandaj dhe përpjekja jonë do të synojë që të kontribuojë në krijimin e rregullave të barabarta të lojës për gjithë aktorët ekonomik si dhe të zgjeroj hapësirat e tregut kudo ku ato janë shkeluar nga rregulla apo praktika qeveritare të pandershme dhe që pengojnë që tregjet të funksionojnë në mënyrë eficente dhe që qytetarët të nxjerrin e përfitimet që garanton funksionimi i mirë i një sistemi të tregut të lirë./Panorama.al/