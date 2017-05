Votohet Vetting-u/ Parlamenti miraton anëtarët e opozitës në komisione

Ligji i vetingut është zhbllokuar pasi Parlamenti ka votuar sot me 123 vota pro duke i hapur rrugë ngritjes së 3 komisioneve ad hoc për reformën në drejtësi.

Kuvendi në një seancë të jashtëzakonshme votoi dhe miratoi edhe propozimet e opozitës për Komisionet e Vettingut. Me 123 vota pro iu hap rruga ngritjes së Komisioneve Ad Hock të Vettingut.

Do të jenë 3 komisione me numër të barabartë anëtarësh mes mazhorancës dhe opozitës. Një komision ka 12 anëtarë ndërsa dy të tjerë nga 6 anëtarë.

Njëri nga komisionet me 6 anëtarë do të bëjë verifikimin e kandidatëve që do të jenë anëtarë në institucionet e rivlerësimit dhe dy komisionet e tjera do të jenë komisione të përzgjedhjes së anëtarëve të komisioneve të rivlerësimit.

Anëtarët e komisioneve të rivlerësimit kanë aplikuar te Avokati i Popullit ku një rol në selektimin e tyre ka pasur edhe misioni ndërkombëtar i BE dhe SHBA. Të përzgjedhurit do të rivlerësojnë pasurinë dhe figurën e prokurorëve dhe gjyqtarëve.

“E kam pritur shumë këtë moment kur të dilja nga dera e Parlamentit dhe t’u thoja shqiptarëve që vettingut do të fillojë dhe që tanimë reforma në drejtësi nuk ndalet. Është një moment shumë emocionues sepse është një moment që të bën të thuash me plot gojë që politika është një forcë për mirë kur përdoret për qëllime të mira”,- tha Kryeministri Rama në fund të seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit.

Kështu, parlamenti ka miratuar anëtarët e opozitës për komisionet ad hoc të vettingut, ligjit kryesor të reformës në drejtësi.

Anëtarët e opozitës për komisionet ad hoc:

Oerd Bylykbashi

Fatmir Mediu

Dhurata Çupi

Aldo Bumçi

Gent Strazimiri

Jorida Tabaku

Eduart Halili

Flamur Noka

Helidon Bushati

Luçiano Boçi

Albana Vokshi

U votuan gjithashtu edhe Klement Zguri në krye të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Denar Biba, që kalon anëtar i Komisionit.