Vlahutin: Politika të lejojë qytetarët të votojnë më 18 qershor

Një ditë pasi kryeministri Edi Rama tërhoqi kandidatin e PS-së nga zgjedhjet në Kavajë, duke vënë më pas edhe një afat për negociatat me opozitën, ka reaguar nga Gjirokastra ambasadorja e BE, Romana Vlahutin.

“Jam shumë e sigurt që do të ketë kurajë dhe zgjuarsi të mjaftueshme në të gjithë klasën politike shqiptare që të gjejnë mënyra të arsyeshme për t’u dhënë të gjithë qytetarëve shqiptarë të drejtën e tyre kushtetutese për të votuar për partinë që ata zgjedhin. Kjo do të thotë që nuk duhet të jetë dhe nuk ka për të qenë bllokim i ambicies për anëtarësim në Bashkimin Europian”. “Çdo gjë që ne bëjmë, e bëjmë për qytetarët shqiptarë dhe vërtet besoj në mënyrë absolute që gjithçka kanë për të bërë edhe politikanët shqiptarë, do ta bëjnë për qytetarët shqiptarë”.

Vlahutin tha se shpreson që politika të lejojë qytetarët të votojnë më 18 qershor.

“Shpresoj që politika shqiptare do lejojë qytetarët të votojnë më 18 qershor. Besoj se përpjekjet do përfundojnë me një konsensus për 18 qershorin”.