Video/ Tentoi të vidhte makinën luksoze, nuk e mendonte kurrë reagimin e pronarit…

Një kriminel nga Afrika e Jugut do të vidhte një makinë në rrugët e qytetit, por nuk e kishte menduar kurrë se do të përfundonte në një video virale.

Imazhet e kapur nga kamerat e sigurisë tregojnë një person që vjen në shtëpi me makinën e tij “Porsche” dhe më pas një tjetër djalë që del me një armë, afrohet te makina luksoze, por pa e menduar se viktima e tij do të reagonte me një manovër të pabesueshme.

Manovra që djali zgjedh është me të vërtetë befasuese, sa dhe kriminelit duket se i ka future frikën.