Video/ Majlinda ‘tradhëton’ çadrën, ndjek Ramën në Gjirokastër

Foto 1 nga 3

Deputetja e Partisë Demokratike, Majlinda Bregu është parë këtë pasdite në aktivitetin që ambasadorja e Bashkimit Evropian, Romana Vllahutin ka zhvilluar në Gjirokastër me rastin e Ditës së Europës, ku një personat që ka mbajtur fjalimin e rastit ka qenë edhe kryeministri Rama.

Zonja Bregu është parë në krah të ish-ministrit Blendi Çuçi, ndërsa dëgjonte me vëmendje fjalimin e kryeministrit Rama.

Në këtë event, Rama indirekt dha edhe një mesazh të koduar për kreun e PD-së, Lulzim Basha, pasi foli për BE­në.

“T’i kapërcejmë me njerëzillëk edhe problemet në politikën tonë të brendshme. Cilësia nuk matet me sa shumë njerëzit bien dakord por sa njerëzisht e jetojnë mosdakordësinë mes tyre.

Jam i bindur që do ia dalim, më 18 qershor shqiptarët do japin një mesazh të qartë se rruga jonë është Europa”,- vijoi ai.



20170506-193254 by e-d21