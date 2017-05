Video/ Kjo është gafa e madhe e Ermal Mamaqit sot në emision

Ndodh shpesh që gjatë emisioneve të ndryshme shqiptare e të huaja gjatë xhirimeve dhe gjatë transmetimit ‘live’ të ndodhin gafa të cilat shumë shpejt kthehen në virale në internet dhe rrjetet sociale.

Me gjasa kështu do të ndodh edhe me gafën më të madhe që Ermal Mamaqi ka bërë ndonjëherë.

Edhe pse ajo që mund të dëgjoni mund t’ju bëjë të skuqeni nga turpi, moderatori dhe aktori ka thënë gjatë transmetimit me Rashelin se do të kalonin tek një logo por është ngatërruar duke thënë ‘K*rojmë tek logoja’.

Kjo ka nxitur një reagim të menjëhershëm nga Rasheli, shoqëruesja e Ermalit në disa sekuenca të emisionit.

“Iii tha k*rojmë” ka thënë Rasheli duke qeshur. ‘K*roje lugën, kaloje rrugën”, tha Ermal Mamaqi më pas./Xing/