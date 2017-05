Video/ Djalit i bie të fikët në tualet, askush nuk e pret veprimin që bën e dashura e tij

Ky djalë ka vendosur t’i bëjë një shaka të kripur të dashurës së tij. Ai është mbyllur për pak minuta në tualet dhe ka bërë sikur i ka rënë të fikët e është gjakosur.

Ka bërë pak zhurmë dhe e dashura është futur me furi në tualet.

Ajo e ka gjetur të shtrirë e të mbuluar me gjak, por në ndryshim nga shumë të tjerë, që do të alarmoheshin e do të telefononin menjëherë ambulancën, ajo nuk e vë ujin në zjarr fare.

I afrohet, i kërkon disa herë që të ngrihet dhe i flet me qetësi.

Një kamer gazmore e shkuar jo siç duhet, por me një fund gazmor, ku surprizën në të vërtetë e mori djali e jo vajza.



