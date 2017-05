Vasili tregon nëse Ilir Meta do të rikthehet si numri 1 i LSI-së

Kreu i ri i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili është shprehur se nuk e kishte menduar asnjëherë se mund të ishte ai kreu i ri i LSI.

Ai u shpreh se Presidenca kërkoi Ilir Metën, jo Meta Presidencën.

“Jo nuk e dija asnjëherë se mund të isha unë kryetar i LSI. Kjo situatë erdhi pas zhvillimeve për zgjedhjen e presidentit, pasi ne pritëm disa raunde në mënyrë që të bëhej edhe opozita pjesë. Presidenca kërkoi Ilir Metën, jo Meta Presidencën. Ne i kemi shërbyer me sinqeritet çdo elementi që pasuronte hapësirën e kompromisit me opozitën.

Zgjedhja e presidentit ishte në një moment rrufe, pasi vendi ishte drejt një paqëndrueshmërie. Kërkohej një figurë e lartë dhe e sprovuar që shoqëronte politikën shqiptare prej disa kohësh. Nuk kishte mundësi tjetër përveç Ilir Metës në këtë moment”,- tha Vasili në emisionin “Studio e Hapur”.

Vasili, thotë se themeluesi i kësaj force politike e ka derën hapur për t’u rikthyer në këtë parti.

Sipas tij, dita kur Meta do të kthehet në LSI do të jetë dita më e lumtur për gjithë anëtarët e partisë.

Duke u shprehur tesera e Ilirit mban numrin 1 dhe do të ruhet me shumë kujdes, Vasili lë të hapur mundësinë për një rikthim të Metës në krye të LSI.

“Dita që Meta do të kthehet në LSI do jetë një ditë e madhe për të gjithë ne. Ne tashmë jemi shumë të lumtur që Meta tashmë është në krye të shtetit. Është një avantazh për të gjithë ne. Dhe tesera e tij do të jetë aty, për ta marrë në çdo kohë. Është tesera numër 1 e LSI”, – u përgjigj Vasili.