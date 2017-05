TV Klan: PD e PS po na vjedhin! RTSH: Kanë propagandë të fuqishme

Pas një vendimi të dy partive të mëdha, për transmetimin e reklamave falas gjatë fushatës nga televizionet private, ka pasur reagime të forta. TV Klan në një redaksionale thekson se dy partitë e mëdha po vjedhin televizionet private. Kurse Televizioni Publik thotë se nuk do transmetojë asnjë material të gatshëm, duke theksuar se “partitë politike shqiptare dhe sidomos partitë e mëdha kanë ngritur zyra të fuqishme të shtypit dhe propagandës”. Lexoni deklaratat më poshtë:

TV Klan: 2 partitë e mëdha vjedhin televizionet private

Redaksionale e TV Klan

Si askund në botë, pas dashurisë së fundit, Rama dhe Basha, mbrëmë vendosën t’u fusin duart në xhep edhe të gjithë televizioneve private. Me një ligj në kohë rekord, pa asnjë diskutim, konsultim apo dëgjesë, që brenda 2 orëve e shkruajtën, e miratuan në komision, e miratuan në Kuvend, e firmosën te Presidenti dhe e botuan në fletore zyrtare brenda natës.

Me arrogancën e të fortit, miratuan një ligj ku në shkelje flagrante të Kushtetutës, detyrojnë biznesin privat mediatik t’u bëjnë shërbim falas këtyre partive. Nuk është pare e as dëgjuar, absolutisht në asnjë vend të botës, që një biznesi privat t’i merret një shërbim falas me ligj. Për më tepër ky shërbim falas kërkohet në favor të disa partive politike dhe jo të një interesi publik të qytetareve.

Me ligjin e djeshëm PS-PD kanë krijuar precedentin e shpronësimit për interes partiak.

Njihet kudo në botë e drejta e shtetit për shpronësim publik, pra shteti mund të ta marrë pronën për të ndërtuar një rrugë, një shkollë, një spital, por edhe në këto raste kundrejt një shpërblimi të drejte, thotë Kushtetuta.

Por shpronësim për interesa të financave partiake dhe pa shpërblim, nuk kishim parë e dëgjuar.

Kjo grabitje me ligj ndodhi sepse opozita është e shqetësuar se lekët e hashashit i ka marrë vetëm Partia Socialiste dhe në këto kushte ajo ka më shumë lekë se Partia Demokratike për të bërë reklama.

Dhe meqenëse janë në muajin e mjaltit, PS nuk mund t’i thoshte Jo PD-së, duke pranuar me votë të shkelin çdo normë kushtetuese e të drejtë pronësie, për të marrë me ligj shërbime falas nga pronat private.

A kishte të drejtë Partia Demokratike të shqetësohej nga lekët e hashashit të Partisë Socialiste? Po, themi PO. Dhe për të zgjidhur këtë problem, dje, nga ana e përfaqësuesve te mediave iu dërgua propozimi që reklamat e partive gjatë fushatës elektorale, për të garantuar barazi mes palëve politike, të paguheshin nga Komisioni Qendror i zgjedhjeve. Edhe konkurrenca e pandershme nga paratë e hashashit eliminohej, edhe transparenca e numrit te spoteve dhe e pagesave ishte më e madhe, por edhe nuk grabiteshin mediat private me dhunën e kartonave të këtyre dy partive. Absurdi qëndron edhe në faktin që këto parti kanë marrë qindra milion lekë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për këtë fushatë dhe përveç tyre duan që edhe shërbimet t’u bëhen falas. Veç reklamave falas, dje në projekligj parashikohej që edhe kompanitë e karburanteve do të detyroheshin t’u jepnin mijëra litra naftë falas partive gjatë fushatës, por një lobim i fortë i tyre arriti ta heqë nga projektligji.

Veç shkeljes së Kushtetutës, me ndryshimin e djeshëm të ligjit për partitë politike, PS dhe PD kanë shkelur dhe Kodin Zgjedhor, i cili ka tjetër parashikim ligjor për reklamat në fushatë. Edhe pse u vunë në dijeni të këtij karamboli ligjor, nga dashuria e madhe mes tyre dhe arroganca e numrave në parlament, votuan një ligj të thjeshtë që bie ndesh me Kodin Zgjedhor, i cili në ditët e fushatës elektorale prevalon mbi ligjet e tjera. Pra Kodi Zgjedhor në fuqi dhe i pa ndryshuar thotë që reklamat paguhen, ndërsa ligji i mbrëmshëm thotë i marrin falas.

Sipas juristëve më të mirë, mediat si dhe partitë politike gjatë fushatës zgjedhore detyrohen të zbatojnë Kodin Zgjedhor.

Dhe radiotelevizionet njëzëri kanë pranuar të zbatojnë kërkesat e Kodit Zgjedhor në fuqi, duke ua bërë të pavlefshëm ligjin e dashurisë antimediatike të PS-PD.

Radio Televizioni Shqiptar nuk do të pranojë material të gatshëm të partive politike për emisionet e veta informative

Deklaratë e Televizionit Publik

Radio Televizioni Shqiptar ( RTSH) nuk do të pranojë, në edicionet e veta të lajmeve, materiale të gatshme të partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e afërme elektorale, por do mbulojë fushatën zgjedhore vetëm me gazetarët e vet.

RTSH, përmes një shkrese të firmosur nga Drejtori i Përgjithshëm, Thoma Gëllci, njofton kryetarët e partive pjesëmarrëse në zgjedhje se pasqyrimi i aktiviteteve të partive politike do të bëhet në mënyrë të pavarur dhe profesionale nga vetë gazetarët dhe operatorët e RTSH-së. Kjo, sipas RTSH, do t’i shërbejë ruajtjes së profesionalizmit dhe informimit të paanshëm të publikut.

Dihet se partitë politike shqiptare dhe sidomos partitë e mëdha kanë ngritur zyra të fuqishme të shtypit dhe propagandës, të cilat të mirëpajisura dhe të mirëpaguara, përgatisin materiale propogandistike të gatshme, të cilat shpërndahen në televizionet e vendit. Transmetime të tilla në emisionet e lajmeve, bëhen duke shkelur rëndë pavarësinë e tyre por edhe ligjin, i cili e përcakton prerë se duhet bërë një ndarje e qartë e reklamës me informacionin dhe se ndalohet reklama e fshehtë.

Ky vendim nuk përfshin kohën e përcaktuar me ligj që jepet falas për propagandën e partive politike nga televizioni publik dhe tani me ndryshimet e fundit edhe nga televizionet private , por kjo do të jetë e treguar qartë dhe e ndarë nga emisionet informative apo nga emisionet e tjera radiotelevizive.

Kohët e fundit, Këshilli Drejtues i Radiotelevizionit Shqiptar miratoi, për herë të parë, Parimet e veta editoriale, ku është përcaktuar në mënyrë konkrete si duhet të sillet gazetari i RTSH-së gjatë fushatave elektorale. Sipas Parimeve Edioriale, “ Gjatë fushatës zgjedhore, përfaqësuesve të partive politike ose kandidatëve që garojnë nuk u lejohet të paraqiten në emisione të tjera të RTSH-së, me përjashtim të rasteve te përcaktuara në Kodin Zgjedhor për kohën falas të propagandës së Partive Politike. Kur pasqyrohen aktivitetet e përfaqësuesve të partive politike dhe kandidatëve që mbajnë poste qeveritare apo publike, RTSH duhet të bëjë dallimin e qartë midis funksioneve të tyre zyrtare dhe veprimtarisë zgjedhore.

Deri më tani RTSH ka bërë disa trajnime të gazetarëve të saj për pasqyrimin e fushatës zgjedhore.

Ditët e fundit në RTSH janë zhvilluar disa seanca trajnimi nga pedagogu i Akademise se Eurovizionit dhe ish gazetari i BBC, Jonathan Stoneman pikërisht për fushatën zgjedhore që jemi në prag.

Duhet thënë se vendimi i RTSH për të mos pranuar materialet e gatshme të partive politike, por ta ndjekë këtë me gazetarët e vet, është një hap i duhur që duhet të ndiqet edhe nga televizionet dhe radiot e tjera private të cilat shpesh herë kthehen në zëdhënëse të zyrave të shtypit të partive te ndryshme.