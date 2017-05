Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka uruar Emmanuel Macron për fitoren në zgjedhjet Presidenciale të Francës.

Përmes një postimi në Twitter, Trump shkruan se, do të punojë me kënaqësi me Presidentin e ri francez.

“Urime për Emmanuel Macron në fitoren e tij të madhe sot si President i Francës. Mezi po pres që të punoj me të”,- thotë Presidenti amerikan Donald Trump.