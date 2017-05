Trump njofton udhëtimin e parë jashtë vendit

Presidenti amerikan, Donald Trump njoftoi sot se do të shkonte në fund të muajit në Arabinë Saudite, në Izrael dhe në Vatikan në udhëtimin e parë jashtë vendit që prej mbërritjes në Shtëpinë e Bardhë.

Këto tre vende i shtohen pjesëmarrjes time tashmë të njoftuar në samitet e NATO-s në Bruksel dhe të G7-s në Siçili në fund të muajit.

“Udhëtimi im i parë jashtë vendit si president i SHBA-së do të jetë në Arabinë Saudite, në Izrael dhe më pas në Romë”, deklaroi Trump në residencën ekzekutive.

Donald Trump shprehu së fundi optimizmin e tij për arritjen e një marrëveshjeje paqeje në Lindjen e Memse, për të cilën paraardhësit e tij kanë dështuar.

Ai deklaroi sot se do të fillonte turin e tij me një takim vërtet historik në Arabinë Saudite me drejtuesit e botës myslimane.

“Në këtë vend ne do të fillojmë të ndërtojmë themele të reja për bashkëpunimin dhe mbështetjen e aleatëve tanë myslimanë për të luftuar ekstremizmin, terrorizmin dhe dhunën dhe për të përgatitur një të ardhme më të drejtë dhe më optimiste për të rinjtë myslimanë të këtyre vendeve”, nënvizoi Trump.

Pas vizitës në Arabinë Saudite, Donald Trump do të vijojë vizitën në Izrael duke e lënë të hapur mundësinë për t’u ndalur në Cisjordaninë e pushtuar.

Donald Trump priti dje për herë të parë presidentin palestinez, Mahmoud Abbas në Shtëpinë e Bardhë, me shpresën për t’i dhënë fund konfliktit izraelo-palestinez.

Papa Francesku do të presë presidentin amerikan, Donald Trump më 24 maj, konfirmoi sot Vatikani, ndërkohë që presidenti amerikan është protur në fund të majit në Itali për samitin e G7-s në Taormina (Siçili).