Tirana Farm/Bashkia ofron kredi për të rinjtë që duan të investojnë

Foto 1 nga 4

Nxitja për prodhimet vendase që sjellin më shumë zhvillim për ekonominë e kryeqytetit është një nga prioritetet e Bashkisë së Tiranës. Për këtë arsye kryebashkiaku Erion Veliaj ka bërë të njohura format e financimit për sipërmarrjet e reja, ndërsa ka bërë thirrje që të shtohen sa më shumë investimet në këtë sektor.

Grantet dhe mikrokreditë janë një formë e mbështetjes së drejtëpërdrejtë të bashkisë së Tiranës për të rinjtë që duan të investojnë.

Në aktivitetin me temë “EU Transit –Tirana Farm”, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se mbështetja e sipërmarrjeve të reja sjell jo vetëm punësim por edhe më shumë zhvillim.

Veliaj: “Bashkia e Tiranës e ka një skemë të kredive dhe të granteve për të rinjtë. Nëse shuma është e vogël, ne mund ta japim në formë granti, nëse një nga të rinjtë këtu në Kryezi, Hekal, Petrelë apo kudo ka një ide, të shohim nëse mund ta financojmë. Nëse ideja është investim pak më i madh, kemi edhe një fond të mikrokredive si Crimson Fund Albania, ku gjithashtu japim mikrokredi për një periudhë afatgjatë me norma interesi thuajse zero, por që të sigurohemi që ai djalë apo vajzë që ka një ide brilante se si mund të gjenerojë të ardhura me ekonominë e fshatit, të ketë mundësi ta bëjë edhe me ndihmën e Bashkisë”.

Kryetari i Bashkisë tha se do të vazhdojë puna për nxitjen e prodhimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale vendase dhe konsumimin e tyre në tregun vendas, dhe solli në vëmendje gatimet me prodhime të freskëta në kopshtet dhe shkollat e qytetit.

Veliaj: “Sot ekonomia e Tiranës, kryesisht pjesës urbane, gjeneron 40% të GDP të vendit, formalisht, bashkë me rrethinat që i janë shtuar, patjetër 50% të ekonomisë së vendit. Pra, 50% e të ardhurave të gjithë Shqipërisë, taksave dhe kontributeve financiare të gjithë Shqipërisë gjenerohen në Tiranën tonë. Është pa sens, që këto para t’i çojmë si valutë për të marrë mall që prodhohet jashtë, jo detyrimisht në cilësinë më të mirë, pjesa më e madhe është ambalazh dhe shumë pak produkt organik, bio, si ato që kemi në rrethinat e Tiranës. Unë e kam të sinqertë thirrjen, kur them nëse secili prej nesh largohet nga kjo trevë duke blerë diçka dhe duke lënë pak të holla pas, duke konsumuar të njëjtën gjë në tregjet e pazaret tona, sigurisht që kemi dhënë një kontribut për të rigjeneruar ekonominë tonë”.

Kryebashkiaku theksoi se Bashkia e Tiranës po punon që të investojë jo vetëm në Tiranën qendër, por dhe në zonat përreth saj për të patur të njëjtin zhvillim në çdo cep të kryeqytetit.