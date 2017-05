Tanke, luftanije, avullore… varrezat më të çuditshme në botë

Foto 1 nga 13

Nga biçikletat, tanket e deri të luftanijet – këto janë fotografitë e varrezave më të çuditshme të braktisura të mjeteve.

Fotografitë mahnitëse tregojnë mijëra vetura, kabina të telefonave, statuja dhe vende të pazakontë, ku janë vendosur për “të pushuar përgjithmonë”.

Në shikim të parë ato duken si fotomontazh, por kur i shikoni për të dytën herë më me kujdes, do ta kuptoni se ato tanket, veturat, biçikletat, treni me avull, luftanijet dhe statujat janë të vërteta.