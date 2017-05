“Sulmohet ALUIZNI në Durrës, djali i Lefter Kokës po gris dosjet”

Qytetari dixhital denoncon:

Sulm kriminal mafioz me gaz lotjselles ne Aluiznin e Durresit. Lexoni me poshte mesazhin e sapo mberritur. sb

22/05/2017, 15:40:33: ‪Pershendetje Doktor. Sapo po ndodh tani me Durres ne zyrat e Aluizmit esht hedhur gaz lotsjelles. Ambulancat ikin e vijn duke cuar personelin ne spital.

Dua te theksoj qe ish drejtori i aluizmit sot ka dhen dorehqen por gjith diten me grupin e tij te LSI dhe bashke me te birin e Lefter Kokes po grisin dosje pa fund. Deri sa ndodhi kjo e fundit tani. Duhet urgjent te nderhyje prokuroriA. Perqafime