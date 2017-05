Studimi: SHBA-ja mund të përballet me një ‘makth bërthamor’ më të madh se Fukushima

Foto 1 nga 3

SHBA-ja ka nënvlerësuar rreziqet e sigurisë bërthamore, pasi një zjarr i vetëm në zonat bërthamore mund të çojë në pasoja “shumë më të mëdha se Fukushima”,- ka bërë të ditur një studim iri.

Shkencëtarët amerikanë kritikuan ashpër Komisionin Bërthamor për injorimin e rrezikut potencial, raporton “New York Post”.

“Nëse lëndët djegëse në një nga dhjetë vendet bërthamore amerikane ndizen, do të përballemi me pasoja më të tmerrshme se katastrofa e Fukushimas në Japoni”,- paralajmëruan hulumtuesit nga Universiteti ‘Princeton’.

Fatkeqësia do të çonte në “pasoja miliarda dollarëshe”, pasi zjarri hipotetik do të rezultojë në ndotjen e një zone më të madhe se New Jersey dhe do të detyrojë zhvendosje masive, sqarojnë ata.