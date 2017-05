Sozia e Kylie Jenner më e mire se origjinalja, do t’ua heq trurin me daljen e saj nudo…

Foto 1 nga 16

Demi Rose u bë e famshme për ngjashmërinë e madhe me Kylie Jenner, edhe pse të pasmet e saj janë edhe më tërheqëse se ato të mbretëreshës së Snapchat!

Ngjashmëria me motrën e vogël Jenner u vu në dukje kur Rose u përfshi në një marrëdhënie me Tyga, gjatë kohës së shkurtër që ky i fundit u nda me Kylie.

Tashmë për Demi nuk është aspak e vështirë të ruajë vëmendjen nëpërmjet pamjes së saj super seksi.

Bukuroshja 22 vjeçare duket se mund të ishte një pjesëtare perfekte për familjen Kardashian, dhe jo vetëm nga ngjashmëria me Kylie.

Në disa foto të fundit ajo është shfaqur tejet përvëluese duke dalë tërësisht lakuriq. E denjë për një motër të vogël të Kim.