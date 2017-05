Shpëtoni Partinë Demokratike!

Nga Gerti Sqapi*

Për politologun, ashtu si edhe për shkencëtarin social në përgjithësi, detyra më e vështirë dhe e rrezikshme në të njëjtën kohë është të parashikojë. Kjo sepse atij i mungon i tërë informacioni i nevojshëm për të ditur atë çka thuhet apo bisedohet përtej dyerve të mbyllura, se cilat janë interesat e vërtetë të palëve ndryshe nga ato ç’deklarohen, cilët aktorë të tjerë i mbështetin (qoftë në mënyrë të fshehtë dhe jo publikisht) ato në qëndrimet e tyre etj. Në mungesë të të gjithë informacionit të nevojshëm për të shpjeguar, ajo që mund të bëjë është të ndërtojë nisur nga disa premisa, që përfshijnë interesin dhe pozicionin e palëve politike, analizën e tij për ngjarjet politike. Nga një pikëpamje e paradigmës së zgjedhjes racionale, brenda të cilës është zhvilluar edhe teoria e lojës (game theory), këtu argumentohet se PD është futur në një qorrsokak nga i cili nuk po bën tentativa që të dalë.

Prej më se 70 ditësh tanimë, bashkë me bojkotin e Parlamentit, Partia Demokratike është futur në çadër prej nga ku mbron kauzën e shpallur të saj (qëllimin) për realizimin e “zgjedhjeve të lira dhe të ndershme” nëpërmjet një kryeministri dhe qeverie teknike (mjeti). Si gjetje për këtë aksion politik të saj, duhet thënë se ka qenë brilante, pasi ndoshta ishte e vetmja mënyrë që të bënte të dëgjoheshin pretendimet e saj nga mazhoranca, si dhe të bënte që të lëvizte apo të ngacmonte diçka në elektorat për të fituar dhe rritur mbështetjen në një kohë kur ajo ende nuk është e fortë politikisht dhe elektoralisht. Kuptohet që në politikë, ndryshe nga ç’bëhet në sferën e jetës familjare apo atë të besimit fetar, partitë nuk ngrenë kauza dhe sakrifikojnë vetëm për hir të interesit publik, por e bëjnë këtë edhe për të rritur mbështetjen e tyre dhe për t’u fuqizuar politikisht. Megjithatë, me gjithë mundësinë që pati për të dalë e fituar politikisht në kauzën e saj nga paketa e kompromisit në negociatat e udhëhequra nga përfaqësuesi i PPE, David McAllister (ku në tavolinë iu bënë një numër i madh lëshimesh nga mazhoranca, mbi të gjitha atë të 4 ministrave teknikë të zgjedhur me konsensusin e PD-së, Kryetarin e KQZ-së, zëvendësimet e drejtuesve të policisë dhe masa të tjera që do garantonin mbarëvajtjen e procesit zgjedhor), PD refuzoi ofertën duke u futur në një qorrsokak dhe duke e izoluar akoma më shumë veten në çadër.

Në paradigmën e zgjedhjes racionale, brenda së cilës është zhvilluar edhe teoria e lojës si një model për vendimmarrjen racionale në situata të ndërveprimit social, ekziston një supozim i rëndësishëm sipas të cilit, agjentët zgjedhin një kurs veprimi që ato presin se do të ketë pasojat më të mira duke parë alternativat e mundshme. Një supozim i tillë, sidoqoftë, njeh se maksimizimi i drejtpërdrejtë i dobisë së pritshme nuk është një opsion racional në situata që karakterizohen nga ndërveprimi social (sidomos ai politik). Nëse do të mund t’i identifikonim pozicionet (apo kërkesat) maksimaliste të palëve në lojë, ato do të ishin: për PD-në një kryeministër dhe një qeveri teknike; për mazhorancën mundësisht mos të përfillte asnjë nga kërkesat e opozitës dhe të vijonte normalitetin politik. Kuptohet që, arritja e një kompromisi midis palëve do të kërkonte arritjen e një pike ekuilibri të pranueshme për të dyja palët të cilat heqin dorë nga kërkesat e tyre maksimaliste. Dhe pikërisht sipas teoremës së minimaks-it (Luce dhe Raiffa, 1957) brenda teorisë së lojës, kjo pikë ekuilibri në lojën me shumë konstante mes dy personave arrihet kur lojtarëve u garantohet një shpërblim maksimal minimal dhe një humbje maksimale minimale. Pra, një pikë ku minimizohen humbjet maksimale dhe maksimizohen përfitimet minimale të palëve.

Një pikë e tillë ekuilibri (në marrëveshje) mund të thuhet që u pranua nga mazhoranca me lëshimet që bëri në negociatat e drejtuara nga McAllister, por u refuzua nga opozita me gjithë mundësinë që ajo pati për të dalë e fituar politikisht dhe, mundësisht edhe elektoralisht nga ajo. Pranimi i paketës së marrëveshjes me lëshimet që u bënë nga mazhoranca, praktikisht do ta kishte nxjerrë të fituar opozitën, pasi bashkë me të ajo do kishte mundësinë të legjitimonte apo të vërtetonte edhe pretendimet e saj se në Shqipëri ka probleme me kanabisin, me banditët, me paratë e pista në fushatë, me shitblerjen e votës etj., dhe se qeveria u detyrua ta pranonte një realitet të tillë duke bërë lëshime të rëndësishme. Fabula për fushatën për zgjedhjet do të ishte e ndërtuar mjaft mirë dhe PD-së nuk i mbetej gjë tjetër veçse të kapitalizonte të gjithë pakënaqësinë popullore kundër këtyre fenomeneve negative, bashkë me ofrimin e alternativës së vet qeverisëse shqiptarëve si një forcë më e besueshme se mazhoranca aktuale. Më shumë se kaq nga marrëveshja politike me kundërshtarin e vet politik, PD nuk mund të përfitonte.

Megjithatë, PD vazhdon t’i qëndrojë pozicionit të saj maksimalist për zgjedhjen e një kryeministri dhe qeverie teknike për të garantuar “zgjedhjet e lira dhe të ndershme”. Nga pikëpamja e pushtetit, kjo është si të thuash t’i kërkosh kundërshtarit (qeverisë aktuale) të vetëvritet politikisht, pasi bashkë me dorëheqjen, asaj i bie të pranonte edhe të gjithë faturën e pretendimeve që ka ngritur opozita se ajo është e lidhur me krimin, drogën, shitblerjen e votës etj. Pra, në mos nuk do të ishte fitore e pushtetit në tavolinë për PD-në, me siguri do kish qenë humbje e pushtetit në tavolinë për PS-në. Do kishte vetëm një mënyrë për të qenë korrekt se si PD-ja mund t’ia impononte zgjedhjen e një qeverie teknike mazhorancës aktuale edhe përkundrejt mosdëshirës së kësaj të fundit për ta pranuar: sikur ajo të kishte një mbështetje të rëndësishme popullore për kauzën e saj, dhe jo thjesht një mobilizim të mirë të strukturave të saj. Megjithatë, PD këtë mbështetje të rëndësishme popullore aktualisht nuk e ka, megjithëse vazhdon ta mbajë veten të mbyllur në çadër për kauzën e saj dhe duke refuzuar të futet në zgjedhje.

Për të qenë korrekt duhet thënë se, zgjedhjet në Shqipëri përgjatë këtyre 26 viteve janë karakterizuar (pothuajse) gjithmonë nga një garë e pabarabartë dhe e pandershme midis palëve politike konkurrente, megjithatë kjo nuk ka qenë dhe nuk mbetet arsye për mos të marrë pjesë në to. Problemi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është një problem shumë më i thellë strukturor i shoqërisë shqiptare dhe sigurisht që nuk mund të zgjidhet me zgjedhjen e një qeverie apo kryeministri teknik. Edhe sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara të zgjidhej në postin e kryeministrit të Shqipërisë, përsëri nuk do t’i pengonte dot palët të përdornin mjetet e pandershme për të siguruar avantazh elektoral, të ndalonte plotësisht fenomenet negative, shitblerjen e votës etj.

Me refuzimin që i bëri paketës së kompromisit të ofruar në tavolinën e negociatave të udhëhequr nga McAllister, PD e gjeti veten sot të futur në një qorrsokak nga i cili vazhdon të refuzojë çdo mundësi për të dalë. Është në një situatë paradoksi pasi lufton për të arritur pozicionin maksimalist të saj edhe kur është përballë faktit se ndonjë mbështetje të rëndësishme popullore për kauzën e saj aktualisht nuk e ka; ndërkombëtarët dita-ditës po i dalin gjithnjë e më shumë kundër në mënyrë të hapur dhe jo më diplomatike; me familjen e Partive Popullore Evropiane ku ajo bën pjesë që gjithashtu po ushtron presion për t’i mos bojkotuar zgjedhjet, dhe me zëra publikë brenda saj që kanë filluar të bëjnë thirrje për shpëtimin nga një rrugë e pakthimtë në të cilën ajo mund të shkojë. Një panoramë e tillë duhet të kuptohet nga lideri dhe vendimmarrësit kryesorë politikë brenda saj, të cilët përkundrejt çdo alibie, duhet të ndalin së refuzuari çdo lloj litari shpëtimi që i hidhet nga lart (nga partnerët, negociatorët) për ta shpëtuar Partinë Demokratike dhe për të zgjidhur krizën politike në vend.

*Pedagog, UET