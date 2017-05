Shehi: Unë do pranoja paketën McAllister, zgjedhjet në fund të korrikut

Deputeti i opozitës Dashamir Shehi tha se në këto kushte ai do të kishte pranuar platformën e ofruar nga McAllister si dhe do të kishte kërkuar që zgjedhjet të zhvilloheshin në fund të korrikut.

Sipas tij opozita duhet të futet në zgjedhje. Shehi nuk kurseu as kritikat për Ramën.

Sipas tij arsyetimi i kryeministrit në lidhje me krizën politike të krijuar, po radikalizon edhe pjesën e moderuar të opozitës.

Këtë deklaratë, Shehi, e bëri sot në mbrëmje në studion e emisionit “Opinion” në TV Klan, ku tha se “duke u përplasur me një mur si ky që thotë Edi Rama, edhe pjesa e moderuar me shumë gjasa do të radikalizohet”.

Ai nënvizoi se pjesa radikale në opozitë po fiton terren përballë sjelljes së kryeministrit kundrejt zgjidhjes së krizës politike në vend.

“Rama në njëfarë mënyre është tallur, ku bën sikur do të negociojë por në fakt ai s’do të negociojë. Ajo që ofron atje është një sharlatanizëm”, – tha Shehi.