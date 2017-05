Shehi: Ja çfarë na ofroi zyrtari i DASH. Ramë dakord

“Sot na është ofruar oferta e McAllister. Ishte një takim i vlefshëm, ndoshta më i vlefshmi i muajve të fundit. Të gjitha partitë e opozitës që morën pjesë në takim ishin dakord unanim mbi qëndrimin për të negociuar një datë tjetër të zgjedhjeve, jo atë të 18 qershorit.

Nuk ka pasur zë kundër, qëndrimi ka qenë konstruktiv. Bashkë me zotin Basha me shpresën që të na jepet zgjidhje tjetër. Sot na është ofruar 18 qershori dhe se mund të vazhdojnë dhe pa ne. Do kemi shans dhe 2 apo 3 ditë për të negociuar një datë tjetër. Unë uroj që të vazhdoj për së mbari kjo punë. Është në proces negociatash”, pohoi Shehi në vizion plus.