Rrjeti e pret me gëzim, ministri i ri i Brendshëm tregon muskujt

Ndër të gjithë ministrat e propozuar nga Partia Demokratike, ai që ka shkaktuar më shumë reagime në rrjetet sociale është ministri i ri i Brendshëm.

Dritan Demiraj, një ushtarak karriere, i larguar nga detyra nga ministrja aktuale e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, pëlqehet shumë nga komentuesit për shkak se është një kampion i arteve marciale.

Gjatë situatave të tensionuara në rajon, ai ka bërë disa komente që kanë ngjallur gëzim tek shqiptarët, duke i ‘treguar muskujt’ fqinjëve.

Demiraj, që do jetë një person kyç për procesin zgjedhor, ka treguar muskujt edhe në një video të postuar online.

Ai shihet duke bërë kick-box me një nxënësen e tij në SHBA.

Demiraj po ashtu poston vazhdimisht foto nga misionet e tij ushtarake në disa prej pikave më ‘të nxehta’ në planet.

“Lulzim Basha ka emëruar një besnik. Një njeri që i ka besuar të gjithë propagandës së PD-së për drogën, krimin korrupsionin. Dhe nga kjo pikpamje kryeopozitari mund ta bëjë gjumin i qetë. Përveçse njeri i flaktë me partinë, ai ka edhe përvojën e luftëtarit të Afganistanit edhe vullnetin, këmbënguljen dhe ambicien e njeriut të ushtruar me artet marciale. Kolonel Demiraj i ngjan vërtet profilit të karateistit që duhet të bllokojë në 25 qershor Ramën. Ai ka në bagazhin e tij besnikërinë ndaj kauzës dhe këmbënguljen e njeriut të poshtëruar nga kjo shumicë. Ai do ta tregojë atë. Ai dëshiron gjithashtu të hakmerret. Por a janë këto cilësi të mjaftueshme për të penguar një pushtet aq të sofistikuar dhe me lidhje aq të fshehta sa ai i Ramës? Kjo pritet ende të shihet. Kjo është sfida reale e Dritan Demirajt. Përndryshe pas 25 qershorit, kolonelit përsëri mund të mos i shkruajë askush,” shkruan Lapsi.al.