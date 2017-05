Rikthim tek paketa McAllister?

Burime nga takimi Rama-Basha në Presidencë, thanë për Top Channel, megjithëse mbetet për t’u konfirmuar ende, që Kryeministri Rama është i gatshëm që të ofrojë sërish paketën McAllister.

Në të ka 5 çështje kryesore që lidhen me standardet e zgjedhjeve. Një nga pikat është ndryshimi i KQZ-së. Ata rekomandojnë që kreu i këtij institucioni t’i jepet opozitës. Pika tjetër ka të bëjë me shitblerjen e votës, që çon në ndryshimin e Kodit Zgjedhor dhe Kodit Penal.

Një pikë tjetër ka të bëjë me ndryshimin e policisë. Kjo është një pikë delikate që është propozuar nga misionet ndërkombëtare si bazë për dialog. Lëvizje të caktuara në polici mund të bëhen për të rifituar besimin e opozitës se policia nuk do të ndërhyjë në procesin zgjedhor dhe do të luftojë trafikun e drogës.