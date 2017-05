Replika/ Rama i përgjigjet Patozit: Nga e dija që nuk do ishe në listë

Në shkrimin e tij të gjatë pas largimit nga lista e kandidatëve për deputetë, Astrit Patozi kujtonte se këtë ia kishte paralajmëruar vetë kryeministri Edi Rama në seancën e fundit të Parlamentit.

“Për ironi të fatit, paralajmërimin e fundit për sa ndodhi ma dha kryekundërshtari ynë në seancën e fundit të parlamentit, i cili vuri në dyshim vijimësinë time si deputet pas shtatorit.

Sigurisht, nuk jam as paranojak dhe as delirant që të mendoj se ka një komplot ndërkombëtar ndaj meje ose dikujt tjetër apo që Edi Rama e ka shtrirë marreveshjen me PD-në deri tek listat e deputetëve të saj.

Mendoj se profecia e tij ka të bëjë thjesht me intuiten politike, se çfarë do të kishte bërë ai vetë në një rast analog” – shkruante Patozi.

Kësaj deklarate iu përgjigj në mbrëmje Edi Rama në një shkrim të gjatë në Facebook të quajtur “Shënimi i ditës”.

“Astriti mbante mend që i thashë në replikën time të fundit me të në Kuvend (meqë ra fjala, ishte ndër fare të paktët që ma vinte trurin në lëvizje kur më sulmonte) nuk e di a do jesh në parlamentin e ri(?).

Dhe aludonte se ndoshta, kushedi, unë kur i’a thashë atë që do t’i ndodhte, dija gjësend për fatin e tij nga bisedat e mia me Lulin për Marrëveshjen Politike! M’u dhimbs vërtet, burrë i mençur po naiv, që ende, as sot, s’e kupton sa thjeshtë funksionon Lulëzim Basha; kryetari që nuk fiton dhe nuk humbet kurrë, sepse kurrë nuk bën dot një betejë.

Gjynah Astriti, kaq vite në fushën e betejës, s’e ka marrë vesh akoma pse fëmijët i prishin pa asnjë gajle lodrat e tyre, njësoj siç trashëgimtarët e gabuar të froneve rrënojnë mbretëritë, pa e humbur gjerësinë e buzëqeshjes as ditën kur mbyllin sytë përgjithmonë” – shkruante Rama.