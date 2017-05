Rama tërheq kandidatin në Kavajë: Do të destabilizojnë vendin

Kryeministri Edi Rama ka folur sot ne konferencen per mediat qe kishte paralajmeruar duke thene se ka nje plan per destabilizimin e vendit dhe per kete arsye i ka kerkuar kandidatit te PS te terhiqet nga zgjedhjet ne Kavaje.

Ai kete e ka thene duke folur per zgjedhjet atje duke thene se i ka kerkuar edhe kandidatit te pavarur qe te terhiqet nga zgjedhjet.

“Nje pjese e shohin 7 Majin si diten kur shteti duhet te tregoje se si vendoset ligji. Disa te tjere kane frike pasojave te nje konflikti qe synohet te provokohet ne Kavaje per te nxitur destabilizim ne Shqiperi.

Ka nje plan per destabilizim te vendit. Dhe cadra eshte ngritur pikerisht per kete arsye dhe kjo nuk eshte me hamendje”, tha Rama.

Ai me pas njoftoi se i ka kerkuar kandidatit te PS qe te terhiqet nga zgjedhjet ne Kavaje, si edhe atij te pavarur.

“Ia perseris Lulzim Bashes, lere tani Kavajen. Hiqe nga mendja se nje gje te tille mund ta besh per 18 qershorin. Fokusohu te afati i fundit, qe eshte 8 maji. Zgjedhjet do te behen me 18 qershor. Dhe une deri te henen e 8 majit jam ne dispozicion”, tha Rama.