Rama: Republika e humbësve! Blushi ngushëllon Patozin

Kryeministri Edi Rama e ka quajtur listën e Partisë Demokratike si “Republika e re e humbësave”.

Ai ndodhej në një familje në Vorë, ku u shpreh se timonin duhet ta ketë Partia Socialiste, pa mbajtur asnjë në prehër.

“Kosova humbës, ky Besnik Fuçia humbës. Bardhi humbës, Mediu fitues gjithmonë me humbje, gjithë humbësat bashkë. Kjo është PD-ja, republika e re. Republika e re e humbësave”, tha Rama.

Rama tha më tej se vettingu do të hapë vende të reja pune.

“Të gjitha ndërmarjet shqiptare kanë vende pune, por duhen ustallarë. ai ka nevojë për elektriçist, për axhustator, pra për zanatçi. Tani kemi dhe vettingun dhe do hapen vende pune. Na duhet të kemi fuqi më të madhe për të bërë më shumë gjëra. Na duhet të na mbështesin më shumë që t’i mbështesim më shumë, nuk është se na duhen më shumë vota në Parlament për pushtet për vete, por na duhen për të bërë më shumë gjëra”, tha kryeministri.

Edhe kreu i LIBRA-s, Ben Blushi, ka reaguar pas shpalljes së listës së kandidatëve të PD.

Blushi shkruan për kolegun e tij demokrat, Astrit Patozi, i cili nuk do të jetë pjesë e legjislaturës së ardhshme.

Sipas tij, Kuvendit nuk do t’i mungojë një demokrat, por demokratëve do t’u mungojë një mik.

“Në mëngjes mora vesh se kolegu demokrat Astrit Patozi nuk do jetë në Kuvendin e ardhshëm. Astrit Patozin e kam patur kundërshtar, por megjithatë ishte nga njerezit e rrallë që e dëgjoja kur fliste. Besoj se parlamentit nuk do ti mungojë një demokrat më shumë por demokratëve të paktë në atë Kuvend do tu mungojë një mik më shumë. Megjithatë beteja vazhdon Astrit. Nëse e pranon do flas edhe për ty, megjithëse ti sdo jesh aty për të më thënë: Ben u mbyll ndërrmarrja, puntorët ikën në shtëpi,” shkruan Blushi.