Rama nxjerr fotot afër Trump: Shtrënguam duart dhe biseduam!

Përpjekjet e Kryeministrit Edi Rama në Samitin e NATO-s për të takuar liderët botëror dhe mes tyre edhe presidentin e SHBA-ve, Donald Trump, rezultuan të suksesshme.

Edhe pse kryeministri Rama ka botuar një foto-galeri nga samiti në profilin e tij në Facebook, nuk ka (ende) një foto me Presidentin Trump, por kryeministri shqiptar, thotë se jo vetëm është takuar me Donald Trump, por ka shtrënguar duart me të dhe ka biseduar miqësisht.

Nga fotot që publikon Edi Rama, në fakt duken vetëm përpjekjet për të tërhequr pak sekonda nga vëmëndja e Donald Trump dhe asgjë më shumë.

Por në një përgjigje që ka dhënë në Facebook për ndjekësit e tij, Edi Rama zbulon se ka pasur më shumë se aq, një shtrëngim duarsh dhe një bisedë miqësore.

Pavarësisht interesit të medias, një foto e tillë nuk është publikuar.