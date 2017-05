Rama ironizon sërish Voltanën: Eh, Shkodër ku ishe dhe ku je sot…

Kryeministri Edi Rama ka sulmuar sërish kryebashkiaken e Shkodrës Voltana Ademi, teksa në rrjetin e tij social përkujtonte përmes një fotoje, prefektin e qytetit në vitet 20’ të shekullit të kaluar.

Rama shkruan se prefekti Rauf Fico, ishte nga Gjirokastra me origjinë, dhe jepte shembullin se nga jugu në veri Shqipëria ishte e pandarë. Sipas Ramës, Fico ishte një personalitet i dekoruar dhe i angazhuar për ecjen e vendit drejt Europës.

Më pas kryeministri ka sulmuar sërish Voltana Ademin

Ja se çfarë shkruan Rama:

Më 1923, Marubi shkrepte foton zyrtare të prefektit të emëruar të Shkodrës, dekoruar me kryqin e oficerit të Urdhërit të Franc-Jozefit të Austro-Hungarisë dhe dekoratën e oficerit të Palmave akademike të Francës.

Ky prefekt ishte personaliteti i shquar, shërbyesi i shtetit dhe diplomati patriot, gjirokastriti Rauf Fico. Me këto premisa, me një zyrë të pajisur bukur në një godinë të spikatur ndërtuar nga francezë dhe austriakë, prefekti i ri, dëshmi se nga jugu në veri Shqipëria ishte e pandarë dhe një, ishte një angazhim i gjallë për ecjen e vendit kah Europës edhe pse në nivel lokal.

Sot, godina e prefekturës së dikurshme është selia e bashkisë së Shkodrës… Eh, Shkodër, ku ishe me zotin Rauf e ku je me zojën Voltane!

Këtë të hënë kryeministri Rama ka sulmuar kryebashkiaken e djathtë Ademi gjatë një takimit që ka patur në Shkodër me të rinjtë socialistë. Rama është shprehur se nuk do ta punësonte as magaziniere kryebashkiaken.

Në kundërpërgjigje, vetë Ademi ka postuar një video të kryeministrit Rama dhe premtimeve të tij të pambajtura për Shkodrën, duke thënë se kjo është e vërteta e tij.

Disa orë më vonë, një reagim ka ardhur edhe nga lideri i demokratëve Lulzim Basha, i cili e ka cilësuar kryeministrin si një “palo burrë” që merret me këto grua që nuk i përkulet pushtetit të tij.