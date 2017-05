Rama bën një batutë me Çadrën, Monika qetëson militantët

Pas paktit Rama-Basha dhe heqjes së cadrës së protestës pas 3 muajsh në bulevard, kryeministri njofton rikthimin e jetës normale.

Me një postim ironizues në FB, ai shkruan me pas Vetingut do vijë edhe rritja e metejshme e ekonomise, kurse për çadren thote se tashme jepet me qira.

“Mirëmëngjes dhe me këtë kartolinë ekskluzive ju uroj gjithë qytetarëve e vizitorëve të Tiranës sot, hapjen e bulevardit ku rikthehet jeta normale.

Tanimë është hapur edhe rruga e Vetingut për të cilin luftuam aq fort së bashku dhe duke uruar një ditë të mbarë për të gjithë, ju siguroj se siç luftuam e fituam për Vetingun, do të luftojmë e fitojmë për rritjen e mëtejshme të ekonomisë e punësimit,” shkruan Rama.

Ndërkohë më të revoltuarit nga arritja e marrëveshjes mbeten militantët e LSI, që kanë mbushur rrjetet sociale me reagime.

Shumë portale shkruajnë se marrëveshja ishte një thikë pas shpine për LSI.

Por deputetja e LSI, Monika Kryemadhi përmes një satusi në rrjetet sociale shkruan se me arritjen e marrëveshjes, ‘loja’ bëhet më e bukur.

“Motorët e LSI janë ndezur, legjitimiteti i zgjedhjeve do ravijëzojë LSI forcë të parë”, shkruan Kryemadhi.

Statusi i plotë:

“Mirëmëngjes miq!

Sot Shqipëria është më e qetë!

Tashmë loja do bëhet më e bukur sepse të gjithë lojtarët janë në fushë. Legjitimiteti i zgjedhjeve do ravijëzojë LSI forcë të parë, e cila iu jep shansin shqiptarëve për më shumë punë, më shumë arsim, më shumë mirëqënie. Motorrët janë ndezur! Ne nuk ndalemi më në rrugën tonë për t’iu dhënë shansin të gjithë shqiptarëve e jo vetëm një grushti të vogël”.

Para disa javësh, Kryemadhi deklaroi: “Nuk kam qenë dakord fillimisht për koalicionin me Ramën, kam qenë skpetike. Sepse kam menduar që gjithmonë Rama nuk do t’i qëndronte shumë besnik atij në marrëveshje”.