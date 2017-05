Pushime të bukura? Me këto foto do mbani barkun

Edhe pse kur shkon me pushime, supozohet që të kalosh momentet më të bukura dhe relaksuese të vitit, kjo nuk mund të thuhet për personat në fotot e mësipërme.

Vuajtjet e tyre kanë qenë të mëdha, kjo për shkak të rrethanave të ndryshme.

Një familjeje iu desh që të merrej me një elefant plot me energji, që iu hipi në makinë, ndërkohë që një tjetër nuk i besoi syve kur pa që e gjithë tualeti ishte i mbushur me bretkosa.

Një pushues për të shuar vapën u hodh në det për t’u larë, veçse kur doli kishte një oktapod të ngjitur në kurriz.