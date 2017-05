Pse meshkujt zgjedhin femrat e pasura? 4 Arsyet që do t’iu habisin!

Meshkujt po preferojnë më shumë femrat e pasura, të cilat kanë më shumë të ardhura se ata.

Sipas, “Dating & Dollars” u gjet se 4% e meshkujve kanë pranuar se nuk do lidheshin me një femër që fiton më shumë se ata, ndërsa 96% kanë prauar se do lidheshin me këto femra që fitojnë më shumë.

Arsyet që ndikojnë, janë këto:

1. Nuk ndikon te llogaria e tij bankare

Meshkujt janë shprehur se do dëshironin që partnerja e tyre të fitonte më shumë, sepse nuk do ndikonte te të ardhurat e tij. Nëse ajo do dëshironte të paguante faturat, do ishte fantastike.

2. Duket më shumë tërheqëse

Nëse një femër do kishte më shumë të ardhura, meshkujt kanë pohuar se duket më shumë tërheqëse. Pavarësia ekonomike i bën ato të duken më shumë interesante.

3. Nëse del me dikë që nuk fiton, mund ta tradhëtojë

Edhe nëse do frekuentonin dikë që nuk fiton më shumë, mundësia për ta tradhëtuar me dikë që fiton më shumë është e madhe. Meshkujt e kanë pranuar këtë gjë!

4. E frikëson përgjegjësia e madhe

Një mashkull në familje në shumicën e rasteve ka përgjegjësinë më të madhe. Kohët e fundit meshkujt po preferojnë më shumë femrat që i japin më shumë siguri financiare, pasi duan ta heqin përgjegjësinë më të madhe nga vetja e tyre.