Princi Filipi tërhiqet nga funksionet publike, botës do t’i mungojnë gafat e tij… ja disa prej tyre

Pallati Mbretëror i Britanisë së Madhe ka bërë të ditur sot se Princi Filipi do të tërhiqet nga funksionet publike.

Princi Filipi, i cili më 10 qershor mbush 96, është bashkëshorti i Mbretëreshës Elizabeth II, por nuk do të jetë më përkrah saj në daljet në publik duke filluar nga vjeshta, sipas njoftimit të Buckingham Palace.

Gjatë gjithë jetës së tij ai nuk ka ngurruar kurrë të thoshte atë që mendonte, duke bërë që të shfaqej shumë shpesh në faqet e para të shtypit për shkak të gafave dhe të qeshurave që ka shkaktuar.

Nuk ka përtuar të fyejë as disa yjet më të mëdhenj të botës, si Tom Jones apo Elton John, si dhe ka qenë i sinqertë për njerëzit që i ngrinin nervat.

Ja disa nga gafat dhe momentet që mbahen mend prej tij:

1. Gratë britanike nuk dinë të gatuajnë. (1966).

2. Me çfarë bën gargar ti, me gurë zalli? (Këngëtarit Tom Jones pas një koncerti më 1969)

3. E deklaroj këtë gjë të hapur, çfarëdo që të jetë. (Gjatë një vizite në Kanada, 1969).

4. Të gjithë thonë që duhet të kemi më tepër kohë të lirë. Tani ankohen se janë të papunë. (Gjatë krizës së vitit 1981).

5. Nëse ka katër këmbë dhe nuk është karrige, nëse ka dy flatra por nuk është aeroplan dhe nëse noton, por nuk është nëntetëse, kinezët e janë. (Gjatë një takimi të World Wildlife Fund më 1986).

6. Dërr, dërr, dërr, hajde tani, luaj vendit. (I bërtiti nga kuverta e anijes ‘Britannia’ Mbretëreshës Elizabeth që po bisedonte në mol me të ftuarit e saj, më 1994 në Belize).

7. Si ia bën që t’i mbash esëll aq gjatë deri sa të bëjnë testin? (Instruktorit të një autoshkolle në Oban, Skoci, më 1995, gjatë një shëtitjeje).

8. Nëse një lojtar kriketi, ta zëmë, papritur shkon në një shkollë e i rreh të gjithë për vdekje me shkopin e kriketit, gjë që ai mund ta bëjë fare lehtë, çfarë do të bëjmë, do të ndalojmë shkopinjtë e kriketit? (Më 1996, mes thirrjeve për ndalimin e armëve të zjarrit pas të shtënave në Dunblane).

9. Budallai i dreqit! (Më 1997, drejtuar një asistenti parkimi në Cambridge University, i cili nuk e njohu).

10. Duket sikur e kanë vënë indianët. (Teksa tregon me gisht një kuti të vjetër siguresash në një fabrikë pranë Edinburgut, më 1999).

11. Shurdh? Po nëse rri këtu pranë, s’është çudi të shurdhohesh. (Drejtuar të rinjve shurdhë në Kardif më 1999, duke iu referuar bandës muzikore të një shkolle).

12. Këtyre duhet t’u ketë ikur mendja. (Në Ishujt Solomon, më 1982, kur i thanës se rritja vjetore e popullsisë ishte 5%).

13. Ti je grua, apo jo? (Në Kenia, më 1984, pasi mori një dhuratë të vogël nga një grua vendase).

14. Po ndenjët gjatë këtu, do bëheni të gjithë sybajame. (Studentëve britanikë në Kinë, gjatë një vizite zyrtare më 1986).

15. Vendi juaj është një nga qendrat më të famshme në botë për tregtimin e specieve të rrezikuara. (Tajlandë, 1991, pas marrjes së një çmimi nga Organizata për Mbrojtjen e Jetës së Egër.

16. Oh jo, mund të marr ndonjë sëmundje të tmerrshme. (Në Australi, më 1992, kur i thanë të përkëdhelte një koala).

17. A nuk është shumica prej jush me prejardhje nga piratët? (Një banori të pasur në Ishujt Cayman më 1994).

18. Ti paske shpëtuar pa u ngrënë domethënë? (Drejtuar një studenti, më 1998, i cili kishte zbuluar se fiset vendase në Papua New Guinea ishin ende kanibalë).

19. Reichskanzler. (Kancelari i Rajhut. Kështu e prezantoi Kancelarin Gjerman Helmut Kohl më 1997 në një panair në Gjermani. Lideri i fundit gjerman që ka mbajtur këtë titull ishte Adolf Hitler).

20. Je shumë bullafiq për t’u bërë astronaut. (13-vjeçarit Andrew Adams, i cili i tha Princit se dëshironte të shkonte në hapësirë. Salford, 2001).

21. Do doja ta fikte mikrofonin. (Gjatë koncertit të Elton John, më 2001).

22. A luftoni ende me heshta kundër njëri-tjetrit? (Australi, 2002, duke folur me një sipërmarrë aborigjen të suksesshëm).

23. Dukesh si kamikaze. (Një oficereje të re që mbante jelek anti-plumb, Stornoway, Ishulli if Lewis, 2002).

24. Hm, mjekrën tënde nuk e ke dizenjuar dhe aq mirë, apo jo? (Dizenjatorit Stephen Judge për mjekrën e tij me majë si të dhisë (goatee), korrik 2009).

25. Punon në ndonjë klub me zhveshje? (Kadetes 24-vjeçare Elizabeth Rendle, pasi ajo i tregoi se punonte edhe në një klub nate, mars 2010).

26. Allatet kanë filluar të varen. (Me rastin e afrimit të 90-vjetorit, 2011)

27. Sa njerëz ke shtypur sot në mëngjes me këtë gjënë? (Invalidit David Miller, i cili lëvizte me një karrocë invalidësh me motor, mars 2012).

28. Do të më arrestonin sikur ta hapja zinxhirin e këtij fustani. (25-vjeçares Hannah Jackson, punonjëse e këshillit të qytetit, e cila kishte veshur një fustan që hapej me zinxhir nga përpara nga fillimi në fund. Bromley, maj 2012).

29. Filipinet duhet të kenë mbetur gjysmë bosh, se ju të gjithë jeni këtu nëpër spitale. (Një infermiereje filipinase në një spital në Luton, shkurt 2013).

30. Të gjitha zhveshjet me duar bëhen. (83-vjeçares Audrey Cook, punonjëse në fabrikën e çokollatave Mars, kur ajo i tregonte se si i hapte apo priste me dorë çokollatat. Prill 2013).

31. Fëmijët shkojnë në shkollë ngaqë prindërit nuk i duan nëpër këmbë në shtëpi. (Duke bërë të qeshte Malala Yousafzain, i cili i mbijetoi një atentati nga Talebanët pasi kishte bërë fushatë për të drejtën e vajzave për të shkuar në shkollë pa pasur frikë. Tetor 2013).

32. Po bëje atë mut fotografie. (Humbi durimin me një fotograf të RAF-it gjatë eventit për 75-vjetorin e Betejës së Britanisë, korrik 2015).

33. Unë jam thjesht një copë amebe. (Për vendimin e Mbretëreshës që fëmijët e tyre duhet të marrin mbiemrin Windsow, jo Mountbatten).

34. Sikur ai të kishte pasur sukses në rrëmbimin e Annes, ajo do ta kishte çmendur fare gjatë kohës që do mbahej peng”. (Për një person të armatosur që më 1974 tentoi të rrëmbente Princeshën Mbretërore, titull që i jepet vajzës së madhe të monarkëve).

35. Shpresoj të ketë thyer qafën. (Kur një fotograf që mbulonte vizitën mbretërore në Indi ra nga pema).

36. Po nuk pordhi apo nuk hëngri kashtë, asaj nuk ia ndien. (Për Princeshën Mbretërore).

37. Kur një burrë i hap derën e makinës gruas, ose është makinë e re, ose grua a re. (Për martesën).

38. Është ndryshim i këndshëm të jesh në një vend që nuk drejtohet nga populli i tij. (Drejtuar Alfredo Stroessner, diktatorit të Paraguajit).

39. Ku e gjete këtë kapelen? (Mbretëreshës Elizabeth gjatë Kurorëzimit të saj)./Telegraph.co.uk /