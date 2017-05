Ja pse PR del e vetme, Idrizi revoltohet me të mëdhenjtë

Partia Republikane do të regjistrohet më vete në zgjedhjet e 25 qershorit. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga burime brenda opozitës, sipas të cilave, PR-ja do të konkurrojë me listën e saj të kandidatëve në 12 qarqet e vendit.

Ky është një zhvillim i orëve të vona dhe deri tani nuk ka një deklaratë nga palët, por mësohet se negociatat mes Bashës dhe Mediut nuk kanë përfunduar me një marrëveshje.

Burime jozyrtare thonë se republikanët kanë kërkuar 2 vende të sigurta në listën e demokratëve.

Njëri, kryetari Mediu dhe tjetri, një kandidat në Tiranë, që mesa duket, Basha nuk e ka lëshuar.

Republikanët janë aleati kryesor i Partisë Demokratike dhe në zgjedhjet e fundit politike morën rreth 55 mijë vota në rang kombëtar.

Ndërkohë pritet të mësohet sesi do të mbyllet marrëveshja me agrarët e Agron Dukës, që kanë kërkuar 3 vende të sigurta në listën e Partisë Demokratike.

Nga ana tjetër, kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News thotë se Rama dhe Basha mund të bien dakord që të mos ketë asnjë parti tjetër.

“Këta mund të bien dakord edhe që mos të ketë asnjë parti tjetër në Shqipëri se shumë afër ishin nga pikëpamja e marrëveshjes. Për një javë të gjithë e kuptojmë që nuk bëhet fjalë as për standarde as për transparencë as në numërim as ato që ka thënë OSBE-ja. Dëgjoj teori konspirative sikur z. Rama u detyrua ta bënte këtë gjë sepse PDIU ishte marrë vesh me LSI-në që do deklaronin se do dilnin nga zgjedhjet. Jam këtu për ta thënë publikisht që as e kam dëgjuar dhe as kam qenë pjesë dhe në çdo rast do ta refuzoja një kërkesë të tillë. Ne ishin regjistruar në zgjedhje dhe do vazhdonim fushatën. Mund të bëhen edhe qeveri koalicioni, por zakonisht këto vijnë pas zgjedhjeve. Ne për herë të parë kemi një qeveri koabitacioni në muaj elektoral. Kjo është çudia më e madhe në botë. Por nëse palët duan ta vazhdojnë edhe mbrapa nuk ka asnjë problem. Të dalin ta thonë që ne do ta bëjmë. Ja arrin apo jo këtë e vendosin shqiptarët. PDIU nuk ka asnjë merak, pasi si parti kombëtare në gjithë Shqipërinë prezent, tashmë edhe me vota edhe me mandate. Ne do të jemi një parti që nga këto zgjedhje do dalim me grup parlamentar”.