Porti i Karpenit dhe shkatërrimi i bregdetit të Kavajës dhe Durrësit

Ndërtimi i portit të Karpenit sipas planit të miratuar do të jetë një shkatërrim për shumë gjëra. Inxhinieri Ngjeqari shkruan se dy janë objektivat e këtij krimi ekonomik, sipas tij, të shkatërrojnë bregdetin më urban dhe turistik të Mesdheut dhe të mos ndërtohet asnjë port tregtar në bregdetin shqiptar.

Nga Ing. Xhevair Ngjeqari

Më datë 22.07.2016 Parlamenti shqiptar votoi projektligjin që i hap rrugë negocimit të kontratës me “Star Bridge Developments Limited” për ndërtimin e një porti të ujërave të thella në Karpen të Kavajës. Me koston e ndërtimit V = 5 miliardë $ dhe me objektiv që të përpunojë anije që kanë nevojë për thellësi deri 20 m. Nderin e prezantimit e pati ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë, Milva Ekonomi. Duke e quajtur projektin “Deep Water Porter” ose projekti “Morgan”, si të veçantë ose porti i ujërave të thella. Projekti është propozim i pakërkuar, por nga momenti që miratohet nga ndonjë institucion dhe aq më tepër nga parlamenti, projekti quhet i kërkuar nga shteti shqiptar. Që nënkupton se edhe po nuk u ndërtua porti, kompania merr paratë e projektit.Që sipas normave të projektimit përfiton min. V = 25 – 50 milion $. Për të bërë transparencën,ministritë duhet të publikojnë kontratën e negocimit sepse është një vepër publike.

Informacione mbi portet

Portet kanë dy struktura kryesore.Basenin ujor portual, ku ankorohen anijet dhe sheshet portuale ku përpunohen ose ngarkohen/shkarkohen mallrat. Portet kërkojnë hapësira të mëdha dhe të thella ujore dhe terrene inproduktive tokësore. Ato kryejnë shërbesa vendore dhe internacionale. Zgjedhja e vendit të ndërtimit të portit duhet të sigurojë perspektivën shekullore sepse ndërtohen dhe zgjerohen gradualisht. Portet më të mëdha janë ndërtuar në deltat e lumenjve, gjiret natyrale të thella dhe të mbrojtura,brigjet ligatinore, shkëmbore etj. Shqipëria është shtet port,shtet korridor, që nënkupton se bregdeti Vlorë – Delta e Bunës është i gjithë një port natyral. Nga studimi i gjeografisë, qarkullimit ujor dhe tokësor llogariten mbi 50 milionë banorë të Ballkanit që kërkojnë të tranzitojnë mallrat nga bregdeti shqiptar për në Italinë Jugqendrore dhe Ngushticën e Gjibraltarit ( USA, ANGLI ), sepse shkurtojnë L= 300-1180 km, në krahasim me tranzitin nga portet helene. Mallrat nuk kalojnë nga bregdeti shqiptar sepse mungojnë kapacitetet portuale. Porti i Durrësit ka aftësi të kufizuar përpunimi për arsye të dimensioneve dhe cektësisë.Prandaj në bregdetin shqiptar ndërtimi i një apo dy porteve të mëdha është i detyruar. Gjeoekonomistët llogaritin se përfitimi nga tranziti i mallrave euroballkanikë duhet të sigurojë të ardhurën e dytë ekonomike vendore. Natyra në vendin tonë ka vetëndërtuar në gjirin e Vlorës portin më të madh të detit të Veriut, ndërsa në bregdetin shkëmbor të malit të Rencit, portin natyral më të madh të Mesdheut.

Çfarë përfaqëson porti i Karpenit sipas projektit Morgan

Porti i Karpenit parashikohet të ndërtohet në bregdetin e Qerretit, duke pasur si mesore deltën e lumit të vogël të Darçit.Objektet portuale shtrihen rreth 3 km në vijën bregdetare dhe rreth 6 km në brendësi, duke gllabëruar fushën e Karpenit dhe Shëngjergjit. Sipas planimetrisë strukturat arrijnë deri në Synej ose deri në mes të qytetit të Kavajës, në një sip. që arrin S=17–18 km2 ose 1700 –1800 ha tokë bujqësore, urbane dhe turistike. Objektet kryesore janë:

Një port të thellë me basen ujor në brendësi mbi 1,5km nga bregdeti dhe objektet ndihmëse të portit. Një impiant për prodhimit e gazit LNG me bazë bimore dhe impiant Rigazifikimi. Një termocentral për prodhim energjie.Që do punojë me gaz që do prodhohet nga përpunimi i bimëve apo plehrave ose do të importohet dhe Rigazifikohet. Ai do të furnizojë më energji vendin dhe fqinjët. Një zonë të lirë ekonomike dhe një zonë të teknologjisë së lartë me shtëpi banimi prej xhami etj.

Simbas projektit Morgan do të ndërtohet porti më i thellë i Mesdheut më basen ujor H = 11- 17–20 m thellësi, që të përpunohen anijet Panamax V=150 mijë tonë. Duke u përpunuar në portin e Karpenit mallrat që vijnë nga Kanali i Suezit, anijet shkurtojnë T=7 ditë në krahasim me përpunimin në portin e Roterdamit.Porti parashikohet që të realizojë N =50 % e tregut të kontejnerëve të Mesdheut dhe do të rrisë kapacitet e porteve të Pireut, Selanikut, Koper, Triestes, Kostancës, Rijekës. Në nivelet aktuale tregtare, kjo do të ishte afërsisht 1.25 milionë TEU.

Ku qëndrojnë disinformimet ose mashtrimet për portin e Karpenit.

Porti ndërtohet në gjirin e Durrësit, ose më të cekëtin e Adriatikut Shqiptar. Për të siguruar thellësinë H = 10 m, kanali në shtratin e detit duhet të ketë gjatësinë L = 5 km, për thellësinë H = 20 m,gjatësia e kanalit arrin L = 8 km dhe me bazë B =100- 180 m gjerësi.Në brendësi të fushës së Karpenit do të gërmohet min. S = 200 Ha deri në thellësinë h = 17–20 m. Së bashku me kanalin në shtratin e detit gërmimet shkojnë mbi V= 50 milionë m3, pa llogaritur gërmimet, sistemimet, mbushjet dhe dëmet mjedisore dhe bujqësore.Për të eliminuar koston e lartë të gërmimeve, portet ndërtohen në deltat e lumenjve, gjiret e thella dhe terrenet inproduktive. Autorët e projektit theksojnë se porti do të shërbejë si magazinë dhe distribucion për mallrat që vijnë nga Kanali i Suezit, për në Europën Qendrore, Lindore apo Verilindore. Duke kursyer rreth T=7 ditë,në krahasim me përpunimet në portin e Roterdamit.Gjeografia e qarkullimit shoqërohet dhe me një pamje.Ky tregues fizibiliteti është i gabuar. Bregdeti shqiptar është shtet-port dhe magazinë distribucioni Lindje–Perëndim dhe mallrat që vijnë nga Kanali i Suezit nuk kanë asnjë interes të përpunohen në portet shqiptare ( Shih. Corr *8* dhe Mesdheu – Adriatiku f. 365 ). Treguesi se porti ka një treg afërsisht 50% e tregut total aktual të gjithë rajonit të Mesdheut është e pasaktë. Ndërsa informacioni se porti i Karpenit do të rrisë edhe kapacitet e porteve të Pireut, Selanikut, Koper, Triestes, Kostancës, Rijekës është një mashtrim i radhës. N.q.s. gjithë sip. portuale do të përpunojë vetëm kontejnerë mund të arrijë treguesin V=1.25 Milionë TEU /vit ).Porti do të jetë specializuar edhe për përpunimin e anijeve metaniere që transportojnë gazin e lëngshëm LNG.

ÇFARË FSHIHET NË PROJEKTIN E PORTIT KARPENIT DHE GASJELLSIT TAP.

Në projektin Morgan janë parashikuar dy objekte ndotëse, antimjedisore dhe të rrezikshme, një fabrikë LNG (gaz natyral i lëngshëm ) me bazë Bimore dhe Rigazifikimi bregdetare dhe një Termocentral që do të punojë ose me gazin LNG. Gazi i lëngshëm LNG ose do vijë me anije nga jashtë, ose do të merret nga rrjeti i gazit,nëse ka, ose do të prodhohet nga gazi metan.I cili përfitohet edhe nga përpunimi i bimëve ose mbetjeve (plehrave ). Sipas projektit, bregdeti i Karpenit do të kthehet në nji qëndër prodhimi, furnizimi dhe shpërndarje të gazit dhe energjisë për vendin dhe rajonin.

Impiantet LNG mbasi sigurojnë gazin metan, realizojnë ftohjen deri T=-162 gradë, duke e lëngëzuar dhe ai zvogëlon volumin N= 600 herë dhe ruhet në cisterna dhe rezervuar të enëve me presion. Të cilat kërkojnë hapësira të mëdha dhe kosto të lartë në ruajtjen e gazit të lëngshëm.

Ndërsa gazsjellësi TAP, do të sjellë në Ballkan dhe Europë gazin natyror të Kaspikut, të pastruar në impiantet e Sagakan të Azerbajxhanit, projekti Morgan do ta prodhojë, lëngëzojë, rigazojë në impiantet dhe terminalet e bregdetit turistik të Qerret–Karpenit. Kjo nuk ka si të shpjegohet.

Me daljen bregdetare të gazsjellsit TAP në Seman, nënkuptohet që të gjitha termocentralet, terminalet e karburanteve dhe impiantet e ndotëse duhet të zhvendosen në deltën e ndotur dhe inproduktive të Semanit.Duke u derdhur dhe mbetjet e Ballshit nëpërmjet lumit Gjanica delta e Semanit mbetet e ndotur. Aty duhet të zhvendosen dhe termocentrali, petrolifera, terminali i Pyllit të Sodës Vlorë dhe ndërtimet e Porto Romanos.

Rreziqet e ndërtimeve në bregdetin e Karpenit

Sipas një studimi të Pentagonit,shpërthimi i një serbatori me gaz LNG.V =125000 m3 është ekuivalent me disa bomba të Hiroshimës, përveç radiacionit ( shiko www.LNG danger.com ). Impiantet e rrezikshme të Gazit nuk janë miqësore me ambientet urbane dhe turistike.Nga një anije gasiere n= 9 % e gazit del dhe shpërndahet në det në formën e një reje e cila mund të marrë zjarr në kondita normale. Më 20 Tetor 1944,shpërthen impianti LNG (në Cleveland USA) 131 të vdekur,225 të plagosur, 79 dhe shtëpi dhe 2 fabrika të prishura – Më 20 Janar 2004 – në Skikda të Algjerisë, shpërthen impianti LNG,27 të vdekur,74të plagosur. Qyteti shpëtoi nga korrentet e erërave që frynin kundër zjarrit… Ndërtimet në Karpen të Kavajës përveç korrupsionit galopant dhe shkatërrimit të bregdetit nuk kanë asnjë objektiv tjetër.Porti i Karpenit bëhet vetëm për të justifikuar ndërtimet e gazit LNG dhe Termocentralit që parashikohet të punojë me gazin që do të përfitohet nga djegia e plehrave. Hiqini këto dy objekte projektit dhe financimet do të ndërpriten menjëherë. Shumë shpejt krimi ekonomik do të dalë me parullën, po qe se nuk ndërtohet kompleksi në bregdetin e Karpenit, do na largohen investitorët me V = 5 miliardë $. Kjo parullë që u përdor për ndërtimin e termocentralit e Vlorës dhe portin e peshkimit në Durrës.