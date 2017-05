Petrit Vasili tregon bisedën Rama-Meta në darkën tek “Pazari i Ri”

Kreu i ri i LSI-së, Petrit Vasili, ka treguar detaje nga takimet e shpeshta Rama-Meta, që janë zhvilluar herë pas here gjatë muajve të fundit lidhur me krizën politike.

Duke u ndalur tek darka e shumëkomentuar në një restorant tek Pazari i Ri, ministri Vasili ka treguar edhe disa momente interesante të bisedës mes të pranishmëve.

Ai mohon që gjatë këtyre takimeve të jetë diskutuar zgjedhja e Ilir Metës, President i vendit.

“Në takimet Rama-Meta nuk është folur për zgjedhjen e kreut të LSI si president i vendit. Kjo nuk është diskutuar asnjëherë në këto takime.

Duke qenë se me rëndësi ishte stabiliteti i vendit vendimet për zgjedhjen e Presidentit u morën me shpejtësi. Me djegien e tre raundeve për zgjedhjen e presidentit, gjërat ndryshuan.

Në takimet Rama-Meta sigurisht që nuk diskutohej vetëm për politikë. Bisedohej për tema të ndryshme. Në darkën në zonën e Pazarit të ri, ndër të tjera u diskutua për rikonstruksionin e zonës së Pazarit të Ri, investimet e bëra, projektet.

Shkëmbyem edhe kujtime. Unë si më i vjetër në moshë, kujtova edhe disa gjëra më shumë”, – u shpreh Vasili në emisionin “Studio e Hapur”.