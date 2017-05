Përfundon takimi në Kryesi/ Hafizi tregon çfarë u diskutua në tryezë

Deputetja e LIBRA-s, Mimoza Hafizi tregoi detaje nga mbledhja që u zhvilluar me dyer të mbyllura në Kryesinë e Kuvendit.

Hafizi theksoi se aty u diskutua mbi paketën “McAllistër+”. Ajo tha se nuk ka rëndësi data e zgjedhjeve, mjafton që ato të jetën sipas standardeve.

“Ne si LIBRA kemi pozicionin për standarde zgjedhore. Ne rolin tonë e kryem, dhe unë u largova. Rama dhe Basha janë në takim kokë me kokë. Ne synojmë tek standardet zgjedhore.

Standardet zgjedhore nuk rregullohen me emra ministrat por me administrimin e zgjedhjeve. Ka pasur diskutime për datën e zgjedhjeve, por them se ne pranojmë çdo datë vetëm që të bëhen sipas ligjit.

U diskutua paketa “McAllistër+’”, – tha Hafizi, e cila sot përfaqësoi “LIBRA”-n, pas mungesës së Ben Blushit.