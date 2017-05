Përdhunon prostitutën rumune dhe si lë gjë në çantë, si ra policia në gjurmët e shqiptarit pas dy vitesh arrati

Policia nisi ta kërkonte që pas mbrëmjes së 20 janarit të 2015 kur përdhunoi një prostitutë rumune. Ai e kishte kontaktuar atë në rrugë, por në vend të një marrëdhënie me pagesë, i riu e ka përdhunuar duke e kërcënuar, e më pas e ka grabitur.

Ai e kërcënonte 26 vjeçaren me një levë me qëllim që t’i bindej dëshirave të tij seksuale dhe më pas i grabiti çantën me paratë e dokumentet personale. Kjo e fundit kishte denoncuar në polici rastin ku e përshkroi me detaje të riun, por vetëm pas dy vitesh policia italiane ka arritur ta identifikojë dhe të lëshojë një urdhër-arresti për 23 vjeçarin shqiptar, i cili nga dje është në burg.

Policia ka arritur ta kapë gjatë një kontrolli në rrugën San Giovanni Bosco, në Modena të Italisë aty ku kishin marrë informacione se strehohej shqiptari. Mësohet se ai jetonte bashkë me një bashkëkombas.