PD në epokën Basha: Lista e plotë dhe të larguarit e mëdhenj

Lista e kandidatëve për deputetë e Partisë Demokratike u zbardh pas mesnatës. Basha tha se kishte qenë një zgjedhje e vështirë, ndërsa në lista mungonin emra historikë për PD, përfshi Jozefina Topallin, Astrit Patozin, Majlinda Bregun dhe Ridvan Boden, ndërsa janë përfshirë shumë të rinj. Basha ka eliminuar kritikët, ndërsa iu dha aleatëve 9 vende të sigurta. Skema favorizon opozitën krahasuar me rezultatet e 2013-s

Spastrimi në PD duket i thellë pas publikimit të listave. 24 deputetë nga legjislatura e kaluar nuk e gjejnë më veten në lista, ndërsa mes emrave të “fshirë” janë edhe ish-kryetarja e kuvendit Jozefina Topalli, Majlinda Bregu, Eduard Selami, Astrit Patozi, Arben Imami dhe Ridvan Bode. Drejtuesit kryesorë të PD-së gjatë 8 viteve që ajo qeverisi, por edhe të kohës që ajo bëri opozitë pas vitit 1997. PD-ja e re duket se është edhe një “krijim” i Lulzim Bashës me shumë të rinj të përfshirë në radhët e saj dhe me më pak opozitë brenda radhëve. Thuajse të gjithë ata që patën kritikuar drejtimin nga Basha e panë veten jashtë listave, ndërsa të tjerë janë vendosur në vende jo të favorshme.

Nga të vjetrit janë ruajtur Flamur Noka, Genc Strazimiri, Genc Pollo, Eduard Halimin dhe Aldo Bumçi, ndërsa është rikthyer Enkelejd Alibeaj dhe janë në lista edhe drejtuesit e PD-së, Arben Ristani dhe Edi Paloka. “Ishte një proces shumë i vështirë zgjedhjeje mes personaliteteve në PD”, tha Basha pasi doli nga selia e partisë rreth orës 1 pas mesnatës. “Në listë ka shumë emra shumë fytyra të reja. Jam krenar për listën. Nesër nisim marshimin drejt fitores”, -tha Basha për mediat.

Spastrimi i nisur kështu nga Basha sidoqoftë ka ruajtur një bërthamë të vjetër të PD-së me njerëz të cilëve u është besuar më herët nga Sali Berisha. Ky i fundit ndodhet i 7-ti në listën e Tiranës, pas Bashës dhe 5 vajzave dhe grave që u vendosën në listë. Surpriza më e madhe sidoqoftë duket lista e Shkodrës, ku mungon Jozefina Topalli, vendin e së cilës e ka marrë pedagogu Romeo Gurakuqi. Mungesa të mëdha janë Astrit Patozi në Vlorë dhe Ridvan Bode në Korçë. Kjo duket se është ndarja që Basha bëri me qeverisjen e vjetër të PD-së, edhe pse ruan në të ish-kryeministrin dhe një sërë figurash të tjera. Basha e quajti këtë fillimin e Republikës së re, por ai duket se ka eliminuar të gjithë zërat kritikë ndaj tij. Ndërkohë çuditshëm në listë e Lezhës, Preç Zogaj një prej mbrojtësve më të fortë të politikave të Bashës publikisht është spostuar i pesti në listë, një pozicion jo i sigurt.

Ankthi para listave

Pas një proteste maratonë para kryeministrisë dhe një marrëveshje të orës së fundit prej të cilës PD mori një pjesë të qeverisë dhe garanci për zgjedhjet, ajo zbuloi listën e saj të kandidatëve për deputetë me të cilët do garojë në zgjedhje. Orët e fundit kanë qenë ndërkohë të lodhshme dhe të ankthshme në selinë e Partisë Demokratike. Numri i njerëzve të propozuar nga baza e partisë shkoi sipas disa burimeve në 1700, ndërsa kreu i kësaj force Lulzim Basha ishte gjatë dy ditëve të fundit në negociata me aleatët, por edhe me drejtuesit e PD-së në qarqe për emrat në lista. Në mesnatë Basha mblodhi kryesinë e partisë, ndërsa portalet ironizuan se ai sërish po shkelte afatet, diçka që u debatua gjatë para kompromisit PD-PS.

Burime i thanë MAPO se për shkak të negocimit me aleatët, por edhe për shkak të numrit të lartë të propozimeve, situata ka qenë plot ankth, ndërsa pritshmëritë e larta. Lulzim Basha ka patur një numër jo të zakonshëm takimesh me kandidatë të mundshëm, ndërsa diskutimet përfshinin jo vetëm njerëzit që do garonin, por edhe pozicionin që do kishin në lista. Burime thanë se Basha kishte lënë celularin dhe se ka komunikuar thuajse personalisht me njerëzit që do kandidohen apo ata që janë përjashtuar. Kreut të PD-së që për herë të parë duhet të prodhojë një listë për deputetë i duhet të balancojë mes kryesisë dhe deputetëve të vjetër të PD-së, krerëve të partisë në rrethe, grave që duhet të përfaqësohen, të rinjve që ka ftuar në parti dhe po ashtu me aleatët.

Për orë të tëra kreu i PD-së nuk ka dalë nga selia e tij, ndërsa ka pritur në zyrë dhjetëra njerëz. Basha pati disa takime me aleatët. Ai kreu në mbrëmje vonë një takim të dytë me kreun e Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka. Më vonë atij po ashtu iu desh të takonte edhe një herë Fatmir Mediun dhe ish-deputetin e Vlorës Dashamir Tahiri, i cili u përjashtua për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Vangjel Dule, Nard Ndoka dhe Dashamir Shehi po ashtu u regjistruan në listat e PD për të maksimizuar votat e opozitës. Llogaritë mbi votat e 2013-s i japin opozitës me këtë skemë avantazh dhe mund të maksimalizojnë rezultatin e saj.

Problemi kryesor në bërjen e listave mendohet të ketë qenë përfshirja ose jo e krerëve të partisë në rrethe. Këta të fundit të angazhuar gjatë periudhës së protestës me çadër para kryeministrisë duket se kishin pritshmëri për të qenë në vende të mira në listën e opozitës. Siguria ose jo në lista duket se bëhet bazuar mbi votat e koalicionit në 2013, gjë që nuk u lë shumë hapësirë manovrimi demokratëve, edhe pse ata duhet të futen në garë për të përmirësuar rezultatin.

Listat e kandidatëve për deputet e PD

Tirana;

Lulzim Basha

Oriola Pampuri

Rudina Hajdari

Grida Duma

Albana Vokshi

Jorida Tabaku

Sali Berisha

Halim Kosova

Gent Strazimiri

Fatmir Mediu

Dashamir Shehi

Gerti Bogdani

Fuad Haxhiymeri

Blendi Sula

Flamur Hoxha

Fatbardh Plaku

Dorjan Teliti

Besnik Fucia

Durrësi:

Oerd Bylykbashi

Fatbardha Kadiu

Edi Paloka

Florjon Mima

Agron Duka

Vullnet Topalli

Enri Ceno

Shkelqim Fortuzi

Shkodra;

Romeo Gurakuqi

Izmira Ulqinaku

Lorenc Luka

Helidon Bushati

Nard Ndoka

Bardh Spahia

Anton Koka

Ramiz Coba

Elbasani;

Edmond Spaho

Endri Hasa

Luciano Boci

Taulant Zeneli

Arben Elezi

Fitim Zekthi

Nada Krypa

Blendi Himci

Vlorë;

Agron Shehaj

Nada Mecorapja

Vangjel Dule

Arben Ristani

Dashamir Tahiri

Adriatik Alimadhi

Hariz Mema

Fier;

Enkeleid Alibeaj

Genc Pollo

Myslym Murrizi

Luan Baci

Olsi Cuko

Luljeta Sejko

Dilaver Kamberaj

Jakup Beqiraj

Shkelqim Krasniqi

Aurora Koroveshi

Korça;

Valentina Duka

Ervin Salianji

Hekuran Hoxholli

Klevis Balliu

Andrea Mano

Ligoraq Karamelo

Fatmir Guda

Berat;

Eduard Halimi

Astrit Veliaj

Lefter Maliqi

Besart Xhaferi

Sazan Guri

Bujar Hoxha

Myslym Haxhi

Lezha;

Aldo Bumci

Lindita Metaliaj

Anton Frrokaj

Martin Bibaj

Prec Zogaj

Luigj Gjergji

Enkeleida Rica

Klajdi Reci

Kukësi;

Flamur Noka

Isuf Cela

Alban Zeneli

Miftar Dauti

Dibër;

Dhurata Cupi

Xhemal Gjunkshi

Edmond Isaku

Sulejman Gjana

Denisa Vata

Gjirokastër;

Tritan Shehu

Roland Bejko

Kosta Barka

Besnik Aliaj

Deputetët e larguar