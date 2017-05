PD-LSI bashkë për vetingun, por Basha ‘kërcënon’ Metën

Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim u bënë baashkë opër të kritikuar ‘ekipin’ e ri të vetingut.

Deputeti demokrat, Flamur Noka tha se niveli i listës së kualifikuar është shumë i ulët.

Sipas tij, në listë janë prokurorë që kanë mbajtur qëndrime politike.

Noka tha se edhe profesionistët në listë janë politikë.

“Merrni me mend çfarë produkti do ketë vetingu. Lista e Avokatit të Popullit ishte e gjitha politike”, tha Noka.

“Vetingun do e bëjnë juristët e peshkut,” vijoi ai.

Edhe LSI shfaqi rezervat e saj.

Deputeti Luan Rama tha se janë përjashtuar disa kandidatë për arsye subjektive.

Sipas tij, këto kandidatë do i bënin mirë procesit.

“Janë përjashtuar kandidatët me të afërmit në sistemin e drejtësisë,” tha Rama.

Rama tha se Avokati i Popullit dhe Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit kanë vepruar me dy standarde.

Megjithatë nga Saranda, kryetari i PD, Lulzim Basha e kishte një mesazh të fortë kundër LSI.

“Edhe LSI ta ketë të qartë që koha e matrapazëve në politikë, që shkojnë sa andej-këndëj, shit këlyshë e bli qen, merr fund në 25 qershor. Nuk ka më. Ndaj të gjithë ata votues që jeni tunduar me teserat e partive të pazarit, që ua kanë dhënë për t’u mbajtur peng, dijeni se votat për këto parti janë vota të hedhura në det, kurrë më pazari “bli këlyshë e shit qen” nuk do ecë me PD, mos harroni ne jemi të bashkuar, e gjithë opozita është e bashkuar, ata janë të përçarë. Ne e dimë se ku po shkojmë, tani është koha juaj të bashkoheni,” tha Basha.