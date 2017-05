PD gjen zëvendësuesin e Lames, ja kush do ta drejtojë ALUIZNI-n!

Sipas marrëveshjes Rama-Basha të 18 majit, PD ka përzgjedhur emrin e një prej drejtuesve të institucioneve shtetërore, atë të ALUIZNI-t.

Pas dorëheqjes së Artan Lames, mësohet se kush do të jetë emri i ri që do ta zëvendësojë. Drejtuesi i ri i ALUZINI-t do të jetë Ibrahim Morina.

Morina ka qenë kreu i Policisë Ndërtimore, gjatë qeverisjes së PD. Më vonë ai u bë drejtor në ministrinë e Transporteve.

Gjate javës së kaluar, Rama refuzoi emrat e Arjan Hoxhës dhe Bernard Caushit për postin e drejtorit të Përgjjthshëm të Burgjeve si dhe emrin e Haki Mustafës në postin e drejtorit të OSHEE.