Patozi e Bregu i hapin luftë Bashës: Po ja ku ndryshojnë…

Të mbetur jashtë listës së kandidatëve për deputetë në këto zgjedhje, Astrit Patozi dhe Majlinda Bregu kanë reaguar paraditen e sotme.

Të dy deklarojnë se nuk do largohen nga PD dhe se me këtë mënyrë duket se i shpallin luftë kryetarit demokrat, Lulzim Basha.

Këtij të fundit i mbaron mandati më 22 korrik.

Megjithatë Bregu dhe Patozi dallojnë nga njëri-tjetri nga mënyra se si e kanë nisur betejën e tyre.

Bregu është kujdesur sërish të vlerësojë ish-kryetarin demokrat, Sali Berisha.

“Ndjehem e privilegjuar që jam jashtë liste me ata të cileve ju jam mirënjohëse për çka kam mësuar me ta e prej tyre në Republikën e Vjetër te Sali Berishës. Te cilit i uroj si gjithmonë vetëm të mira e s’kam dyshim që do të mbetet deputeti më aktiv në radhët e grupit parlamentar të Republikës së Re,” thotë Bregu.

Kurse Patozi është më ndryshe. Ai thotë se moskandidimi i tij është ‘gatuar’ që katër vjet më parë.

Madje Patozi thotë se largimin e tij e ka paralajmëruar vetë kryeministri Edi Rama.

“I uroj sukses dhe mbaresi cdo anetari te Partise Demokratike, duke perfshire ketu edhe kryetaret, ne zgjedhje dhe kudo tjeter!” thumbon Patozi.