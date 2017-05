Foto 1 nga 2

***** “Një burrë i quajtur Uve” e autorit me famë botërore Frederik Backman, vjen edhe në shqip nga botimet “OMSCA-1”, përkthyer nga Oriana Tamburi. Është një roman me njohje të gjerë ndërkombëtare, përkthyer në të gjitha gjuhët kryesore e në mbarë kontinentin europian, tashmë i përshtatur edhe në ekranin e madh, ku ka patur sukses sa edhe libri. Uvja ka parime të patundura, rutinë të rreptë, ai mendon se rregullat janë bërë për t’u ndjekur dhe se shenjat rrugore janë vendosur që të zbatohen

Pas një burri “… i quajtur Uve”, jeta fatale?!

Njerëzit e quajnë atë “një fqinj i hidhur.” Por a mund të jetë “i hidhur” Uvja vetëm se nuk ecën me një buzëqeshje të stampuar në fytyrë përgjatë gjithë kohës? Prapa kësaj fasade të jashtme të çuditshme ka një histori të dhembshme, në themel të së cilës ngrihet madhërishëm një dashuri e jashtëzakonshme, e cila ndërthuret shumë natyrshëm gjatë gjithë romanit, me ngjarjet që zhvillohen në këtë libër…

Vdekja është një gjë e çuditshme. Njerëzit e jetojnë të gjithë jetën e tyre sikur vdekja të mos ekzistojë, e megjithatë ajo është një prej motiveve më të fuqishme për të jetuar. Disa prej nesh, me kalimin e kohës, bëhen më të vetëdijshëm për ekzistencën e saj dhe nisin të jetojnë më fort, më me këmbëngulje, më me shumë tërbim. Disa të tjerë kanë nevojë për praninë e saj, që të ndërgjegjësohen se ekziston antiteza e saj. Dhe të tjerë, më tej, fiksohen kaq shumë pas saj, saqë përfundojnë në sallën e pritjes shumë më parë se asaj t’i ketë ardhur koha për të mbërritur. Ne ia kemi frikën, por frika më e madhe është se mund të na marrë dikë tjetër dhe jo ne. Sepse frika më e madhe nga vdekja është se ajo mund të na anashkalojë. Dhe mund të na lërë fare vetëm në këtë botë. Ky është një fragment i shkëputur nga romani “Një burrë i quajtur Uve” e autorit me famë botërore Frederik Backman, që vjen edhe në shqip nga botimet “OMSCA-1”, përkthyer nga Oriana Tamburi. Është një roman me njohje të gjerë ndërkombëtare, përkthyer në të gjitha gjuhët kryesore e në mbarë kontinentin europian, tashmë i përshtatur edhe në ekranin e madh, ku ka patur sukses sa edhe libri.

Fredrik Backman mori përgjigje negative për dorëshkrimin e romanit të tij të parë, “Një burrë i quajtur Ove”. Shumica e botuesve e injoruan atë dhe disa e hodhën poshtë. Por pas disa muajsh, pasi pati edhe refuzime të tjera, ai filloi të mendonte se nuk kishte treg për një tregim të veçantë të një 59 vjeçari nga Suedia, i cili përpiqet dhe nuk arrin të vrasë veten.

Përgjigjja që i dhanë ishte, pak a shumë, se e pëlqenin romanin e tij, dhe për mënyrën e të shkruarit ka potencial, por nuk e shihnin këtë si shans për shitje, potenciale komerciale. Këtë e mbajti shënim, shkrimtari Backman, 35 vjeç.

Duke treguar këtë histori, në retrospektivë, kjo kritikë është dukur e egër, komike jashtë çdo logjike. Por katër vjet më vonë, “Një burrë i quajtur Ove” shiti më shumë se 2.8 milionë kopje në mbarë botën, duke e bërë librin një nga eksportet më të njohura letrare të Suedisë.

Uvja ka parime të patundura, rutinë të rreptë, ai mendon se rregullat janë bërë për t’u ndjekur dhe se shenjat rrugore janë vendosur që të zbatohen. Njerëzit e quajnë atë “një fqinj i hidhur.” Por a mund të jetë “i hidhur” Uvja vetëm se nuk ecën me një buzëqeshje të stampuar në fytyrë përgjatë gjithë kohës? Prapa kësaj fasade të jashtme të çuditshme ka një histori të dhembshme, në themel të së cilës ngrihet madhërishëm një dashuri e jashtëzakonshme, e cila ndërthuret shumë natyrshëm gjatë gjithë romanit, me ngjarjet që zhvillohen në këtë libër…Dhe zanafilla e ndryshimeve për Uven nis pikërisht kur një mëngjes nëntori një çift i ri llafazanësh, bashkë me dy vajzat e tyre të vogla futen aksidentalisht me makinë në oborrin e Uves dhe dëmtojnë kutinë e tij postare. Gjithçka do të nisë pikërisht në këtë takim me këtë burrë 59 vjeçar e të çuditshëm, që më pas do të na çojë drejt një rrëfimi mbresëlënës e të mrekullueshëm. “Një burrë i quajtur Uve” është një përzgjedhje e përkryer për klubet e librit. Është i shkruar në mënyrën më të përsosur, duke prekur njëkohësisht shqetësimet universale të njerëzve. Është jeta e përditshme dhe marrëdhëniet e saj shoqërore. Në faqet e tij ju do të ndesheni me një humor të beftë dhe do të jetë pothuajse e sigurt që lotët do t’ju rrëshqasin në fytyrën tuaj përgjatë leximit. Kënaqësia do të jetë e tillë, që, pasi ta keni lexuar këtë roman, do të vijë patjetër një çast kur do të dëshironi t’i riktheheni sërish atij për një lexim të dytë. –shkruan BookBroëse.com.

“Ju do të qeshni, por dhe do të qani, pasi historia e tij ta copëton zemrën. Jeta e Uves shpaloset përmes takimeve të ndryshme të karaktereve që hyjnë në jetën e tij, të gjithë të paftuar… Një lexim që do të mbetet i paharruar”. – shkruan kronika në San Diego, Union Tribune.

Ja një fragment: Ata qëndruan në heshtje për një kohë të gjatë, me krahët rreth njëri-tjetrit. Më në fund ajo ngriti fytyrën drejt tij dhe e pa në sy me shumë seriozitet.

– Tani duhet të më duash dy herë më shumë, – i tha ajo.

Dhe Uvja e gënjeu për herë të dytë dhe të fundit: ai i tha se do ta bënte. Edhe pse e dinte se nuk ekzistonte një dashuri më e madhe nga ajo që ndërkaq kishte për të.