Pas darkës me Mogherini-n, Rama: Do takoj presidentin Trump

Shefja e Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, u ka bërë thirrje gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor që të tejkalojnë dallimet dhe të punojnë së bashku drejt anëtarësimit në BE.

Ajo mblodhi të mërkurën në Bruksel kryeministrat e gjashtë vendeve të Ballkanit perëndimor, Shqipërisë, Kosovës, Bosnjës e Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë për të diskutuar situatën në rajon. Pasi takoi secilin prej tyre veç e veç, Mogherini organizoi edhe një darkë të përbashkët joformale.

Në një njoftim pas takimeve thuhet se, “të gjithë të pranishmit konfirmuan përkushtimin e tyre për të punuar në procesin e integrimeve evropiane. Ata ritheksuan vendosmërinë dhe interesin e fortë për forcimin e bashkëpunimit dhe arritjen e rezultateve të prekshme për jetën e qytetarëve të rajonit. Gjithashtu, pjesëmarrësit shprehën angazhimin e tyre për marrëdhënie të mira fqinjësore dhe thellimin e mirëkuptimit rajonal, nëpërmjet respektit dhe bashkëpunimit reciprok”.

Ajo u ka bërë thirrje të gjashtë kryeministrave “që të përshpejtojnë punën e domosdoshme për të përmbushur pritshmëritë e qytetarëve të tyre dhe për të ecur përpara drejt së ardhmes evropiane”.

Ndërkohë sot, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se do takojë disa prej liderëve më të rëndësishëm në planet, mes tyre edhe presidentin Donald Trump.

“Mirëmëngjes dhe ju uroj një ditë të mbarë nga Brukseli ku pas takimeve mbrëmë, me Përfaqësuesen e Lartë të BE, Mogherini dhe liderët e Ballkanit Perëndimor për perspektivën europianeve të vendeve tona, vijon sot takimi me Krerët e Shteteve dhe Qeverive të vendeve anëtare të NATO-s, me Presidentin Trump, Kancelaren Merkel, Mbretin e Belgjikës dhe personalitete të tjera,” shkruan Rama në FB.