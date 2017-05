Partizani-Kukësi 1-1, barazim që gëzon Skënderbeun

Supersfida e javës së 32-të të Kategorisë Superiore, ajo mes Partizanit dhe Kukësit në “Selman Stërmasi”, që konsiderohej edhe si një gjysmëhapi drejt titullit kampion, ka përfunduar në barazim 1-1, rezultat ky që më shumë sesa dy ekipet në fushë, gëzon kampionët në fuqi të Skënderbeut.

Sfida e “Selman Stërmasit” u zhbllokua në minutën e 21-të nga verilindorët, të cilët gjetën rrugën e rrjetës me anë të Dverkoniviç, e me këtë rezultat u mbyll edhe pjesa e parë e takimit. Partizani hyri me një marsh më shumë në 45-minutëshin e dytë, duke barazuar shifrat vetëm 30 sekonda pas rifillimit të lojës, këtë herë falë një autogoli të Ylli Shametit të Kukësit.

Në pjesën e mbetur të sfidës, kryeqytetasit e kërkuan më shumë golin e fitores, madje patën një rast të artë në minutën e tretë shtesë, por që nuk u shfrytëzua siç duhej. Me këtë barazim, Kukësi vijon të mbetet i pamposhtur në këtë sezon të Superiores, ndërsa çështja e titullit mbetet ende “peng”, ndoshta i dy javëve të fundit, kur të dyja këto skuadra do t’u duhet të ndeshen me Skënderbeun. Verilindorët presin korçarët në Kukës javën e parafundit, ndërsa “ujqërit e dëborës” do të presin më pas në Korçë ekipin e Partizanit në 90 minutëshin e fundit të kampionatit.