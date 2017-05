Pamela Anderson ‘çmendet’ pas bosit shqiptar. Ja çfarë bën për të

Foto 1 nga 3

Disa ditë më parë bukuroshi dhe njëkohësisht pasaniku shqiptar Fatmir Hysenbelliu u fotografua në praninë e Pamela Anderson, me të cilën janë njohur në disa festa private, por me sa duket gjërat mes tyre kanë avancuar dhe nuk kanë ngelur vetëm me aq.

Pamelës i ka bërë përshtypje bukuroshi shqiptar dhe ka nisur të kontrollojë profilet e tij në rrjetet sociale, duke mos i ndalur kështu edhe komentet ndaj djalit.

“Wow”, është një nga komentet e Pamelës në Instagram, në një prek fotove të Fatmirit. Ish-ylli i “Baywatch” duket e mahnitur nga bossi shqiptar.