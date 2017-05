Pakti me Bashën/ Ndoka dhe Shehi 3 kandidatë në listat e PD

Teksa kreu i opozitës nuk ka ende një marreveshje me aleatet per menyren se si do te shkojne ne zgjedhjet e 25 qershorit, Dashamir Shehi i LZHK dhe Nard Ndoka i PDK, i kane shkuar sot ne zyre Lulzim Bashes, per te diskutuar per menyren e pjesemarrjes ne zgjedhje.

Burimet nga brenda takimit i thanë “Panorama” se Nard Ndoka pritet të kandidojë në Shkodër, ndersa Dash Shehi ne Tiranë.

Ndoka dhe Shehi do kenë edhe dy kandidatë të tjerë ne listat e PD, por jo ne pjesen fituese.

Ne zyren e Bashes ishte edhe kreu i PBDNJ Vangjel Dule, i cili eshte treguar më hermetik me mediat që prisnin nje deklarate prej tij ne dalje nga selia blu.