Orgazma e garantuar: Mësoni t’i të masazhoni vaginën e saj…

(KUJDES! PAMJE ME PËRMBAJTJE EROTIKE +18) Partnerja le t’i mbyll sytë dhe le t’u dorëzohet plotësisht gishtave tuaj magjikë dhe le të përqendrohet vetëm në ndjenjat e vagjinës. Mazazhi i vagjinës është hit në botë.

Një parim bazë i një të dashuri të mirë thotë: Së pari prek pjesët e jashtme të vagjinës, pastaj shko më tej, në rast se petalet e vagjinës tashmë janë hapur vetvetiu. Nuk ka ndonjë dëshmi bindëse për atë se gruaja nxitet vetëm përmes aktit seksual. Ke durim të duhur. Mos u hidh në veprim. Më mirë ajo merr dorën tuaj dhe e vë në prehrin e saj, se sa ajo t’i bashkoj këmbët ose të thotë “au”.

Masazhi për çlodhje, masazhi erotik, puthja dhe të lëmuarit e nxisin një grua me siguri dhe madje shumë, se sa një kontakt i përshpejtuar me pjesët e saj intime, transmeton Telegrafi.

1. Lëmojani pjesën e brendshme dhe atë të jashtme të kofshës. Lëreni dorën të rrëshqas nëpër trupin e saj deri te buzët e valvulës dhe lëmojeni çdo pjesë të këtij regjioni centimetër për centimetër.

2. Lëmojani dhe kruajani regjionin e mbuluar me qime.

3. Majat e gishtërinjve lehtas lërini të rrëshqasin mbi këtë regjion të mbuluar me qime pa prekur lëkurën fare.

4. Vëreni dorën në pjesën e poshtme të valvulës, më saktë në cepin e poshtëm, dhe bëni ca lëvizje të vogla. Ngadalë majat e gishtërinjve i sillni, në lëvizje e sipër, në afërsi të të çarës së vagjinës , por pa kërcyer dhe pa u fundosur në të.

5. Përkëdheleni seksin e saj dhe filloni pastaj ta lëmoni poshtë lart nga ana e majtë dhe ajo e djathta në mes kofshëve dhe buzëve të vagjinës. Ka gra që, më me dëshirë kanë që partneri t’i afrohet vagjinës nga lart. Të tjerat ndjejnë kënaqësi të plotë, nëse prekjet do të pasonin nga pjesa e poshtme. Ndërkaq grupi i tretë i grave i japin përparësi nëse penisi do të vibronte si një pullë fare e vogël ose nëse ai lëvizë në rrathë të vegjël.

6. Gishti juaj bën një rrethim të vagjinës. Nëse pjesa për rreth ende nuk është e lagur sa duhet, thirreni penisin për ndihmë. Ju mund edhe t’i trajtoni paksa buzët e vagjinës tek i afroni ato njëra me tjetrën dhe i fërkoni me njëra tjetrën. Gjatë këtij veprimi ai vet e trajton veten pa pas nevojë ju ta prekni më shumë.

7. Sipas dëshirës me gishtin tuaj do të mund ta prekni klitorisin nga lartë, në drejtim të të çarës poshtë, ose nga poshtë – në drejtim të portës së vagjinës.

8. Lëvizni kokën e klitorisit.

9. E fusni atë në rrathët e vegjël.

10. E fusni klitorisin mes gishtit tregues dhe atij të mesëm.

11. Lëvizni gishtin tregues dhe atë të mesëm poshtë-lart.

12. Gishtin e madhe vëni në pjesën e poshtme të klitorisit dhe e fusni majën e gishtit tregues në vagjinë. Përmes lëvizjeve të gishtit para – mbrapa ju krijoni masë rrëshqitëse në pjesën e brendshme të klitorisit.

13. Në rast se partnerja juaj ka dëshirë për një trajtim të ashpër të klitorisit, atëherë ju mund t’i lëvizni gishtërinjtë më shpejtë, siç do të vepronte një pianist që luan një pjesë të veçantë.

14. Gishtin tregues e fshihni në pjesën e sipërme dhe e shtypni disa herë me gishtin e madh klitorisin kundruall gishtit luaj tregues.

15. Veproni si më lartë, por kësaj radhe shtypeni klitorisin me gishtin e madh të dorës.

16. E merrni njërën prej buzëve të klitorisit në mes gishtit tregues dhe atij të madhit dhe e shtypni ndjeshëm.

17. Fshiheni një gisht në të çarën e vagjinës dhe lëvizeni atë para-mbrapa. Ka gra që, nuk kanë kundër nëse në vagjinë ua shtini disa gishtërinj.

18. Me një gisht i bëni masazh mureve të vagjinës.

19. Në rast se gruaja ofron këmbët, atëherë me majën e gishtit tregues mund ta lëmoni pjesën e brendshme në thellësi të vagjinës.

20. Në të çarën e vagjinës vëni gishtin tregues dhe atë të mesmin dhe lëvizni që të dy njëkohësisht para-mbrapa, ashtu ndjeshëm, sikur të donit të çani pjesën e poshtme të vagjinës.

21. E fusni gishtin e madh në të çarën e vagjinës, i bëni masazh me të mureve të saj dhe me gishtat e dorës tjetër trajtoni vrimën anale ose kofshën.

22. Veproni si në pikën nr. 20, vetëm se kësaj radhe faqet e bythës ngjishini edhe me gishtërinj.

23. Futeni gishtin e madh në të çarën e vagjinës dhe më thellë në vagjinë futini dy gishta. Lëvizeni dorën para dhe mbrapa ose në rreth. Gjatë trajtimit do ta ndërroni shpejtësinë prej ngadalë në të shpejtë dhe kështu do të kaloni nga furtuna në furtunë. /Telegrafi/