Noizy ‘shtrin këmbët përtej jorganit’, kërkon për nuse Rihanën, përgjigja e saj e ‘fik fare’…

Foto 1 nga 20

Noizy është një nga meshkujt më të lakmuar nga femrat shqiptare, por mesa duket, ai e ka ndarë mendjen për të marrë për nuse njërën.

Ajo është as më pak e as më shumë këngëtarja me famë botërore Rihanna.

Në një foto të postuar në profilin e saj në Instagram është vënë në dukje komenti i Noizyt, i cili ka komentuar “nuse”.

Rihanna nuk i ka kthyer përgjigje fillimisht komentit të tij dhe rreperi ka mbetur disi “thatë”.

Por Noizy kishte bërë shaka duke e komentuar thjesht “Nuse” në fotot e pop-starit nga ishujt Barbados, megjithatë kjo u interpretua më shumë si “kërkesë” e Noizyt për nuse.

Pse jo, Rihanna i përmbush kërkesat e gjithkujt për të qenë një nuse ideale, apo jo?

Megjithatë me të qeshur, me të ngjeshur, por Rihanna pak më vonë ka postuar disa foto me skica fustanesh nusërie. Mos vallë Noizy ka muhabet me këngëtaren dhe ishte në dijeni të linçimit të këtij trendi nga Rihanna?! Kjo nuk dihet me siguri, por as arsyeja se pse Riahnna i ka postuar këto foto nuk dihet.

Ndoshta kemi një dasmë në horizont, por kush martohet me kë nuk e dimë. Gjithsesi, mbani shpresat njerëz, Noizy tashmë është ndërkombëtar pas marrëveshjes me “Universal”, ku i dihet…/JOQ/