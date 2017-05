Një Gafë tronditëse – që lë PD jashtë zgjedhjeve Parlamentare

Nga Pirro Prifti*

Vetëm në Shqipëri mund të ndodhin gafa të tilla apo më saktë budallallëk i tillë. Një lider i papërgjegjshëm lë një parti të madhe plot tradita, por edhe gabime jashtë zgjedhjeve të zakonshme parlamentare, diçka e paparë ndonjëherë, por që në Shqipëri ndodhin shpesh paradokse të tilla.

Më zhgënjyesja është se askush nga drejtuesit e PD me mënd në kokë nuk mundën ta vënë në binarë një ish-kamerier, i cili u bë për habi të të gjithëve drejtues i një Partie që respektohet nga shqiptarët.

Ç’po ndodh në të vërtetë me këtë Parti? A ishte ky vendim ekstrem pasojë e një vendimmarrjeje të Komitetit Drejtues të PD apo i grupit Parlamentar të PD ose rezultat i një mbledhjeje apo asambleje të zgjeruar të PD, apo ishte një vendimmarrje e detyruar e disa drejtuesve kryesorë të PD për shkaqe se mbi ta bien shumë përgjegjësi?

Së treti, a mund të jetë kjo vendimmarrje një problem kapriço prej idioti me qëllim që të bëjë të kundërtën e Kryeministrit dhe t’i tregojë atij dhe botës se…. ‘ja, unë jam burrë dhe mbaj fjalën deri në fund…’; por deri në fund do të thotë të jesh vetëpërjashtuar nga zgjedhjet për budallallëkun e tij. Ky është problemi.

Pa iu hyrë analizave të imta dhe shkaqeve të dhëna nga të gjitha palët qofshin ata politikanë qofshin ata analistë dhe opinionistë po jap një opinion.

Sigurisht ka politikanë të paktë, sidomos ata të partive të vogla që tani po i bien kokës me grushte duke thënë privatisht: …‘po ne ç’m.. deshëm që ndenjëm me Bashën dhe nuk u futëm në zgjedhje’? Kjo sepse partitë e vogla dëmtohen shumë.

Ka dhe deputetë të Opozitës të cilët e kanë kuptuar budallallëkun e Kryetarit të tyre dhe e thanë fjalën e tyre duke vepruar njëlloj si dikur Pilati që lau duart kur pyeti popullin se kë të dënonte dy hajdutët apo Krishtin sepse populli i tha: `kryqëzoje` për Krishtin.

Por më e dhimbshmja është se përse Basha ndoqi këtë rrugë? Ishte një ide e tij apo zbatoi urdhrat e ish-kryetarit historik e plot probleme të Partisë Demokratike?

Pyetja tjetër edhe më domethënëse: Përse Basha nuk dëgjoi ndërkombëtarët; BE, PPE dhe SHBA?

Një miopi e tillë politike rrallë mund të shihet në politikën botërore. Vetëm Hitleri e ndonjë tjetër e ka bërë duke rrënuar vendin.

Më shumë në Ballkan dhe tipike në Shqipëri ndodhin paradokse dhe budallallëqe të tilla politike që i kushtojnë shumë demokracisë, popullit shqiptar dhe të ardhmes së vendit.

Më tepër sipas mendimit tim ekziston ideja se Basha veproi ashtu si e urdhëruan, por duke përdorur metodën makiaveliste të ekstremizimit dhe radikalizimit të idesë së gabuar, për ta bërë atë që të duket sikur po lufton për një ide të drejtë.

Dihet se problemi kryesor ishte Vettingu, të cilin vetëm Berisha me ndonjë bashkëpunëtor tjetër nuk e donte, sepse dëmtohej i pari vetë si pasojë e përgjegjësive të mëdha që ka patur në të kaluarën si drejtues i vendit. Për këtë qëllim ai aktivizoi Bashën dhe pjesën më të madhe të grupit parlamentar për ta vonuar apo për ta bërë vettingun në një moment tjetër kur të fitonte Partia e tij.

Por me sa duket, duke mos bërë reflektimin e qeverisjes tetëvjeçare, duke lënë vendin me një borxh të brendshëm e të jashtëm të jashtëzakonshëm, duke bërë privatizime të gabuara, duke mos mbledhur tatimet dhe taksat, duke lënë të lirë drogën, duke bërë koalicion me një parti të majtë e cila e la në baltë tre muaj para zgjedhjeve të 2013-s, u detyrua të humbë zgjedhjet.

Megjithatë gjatë këtyre katër viteve të fundit në vend që të bënte një Program të ri për të fituar zgjedhjet e ardhshme dhe duke mos reflektuar për gabimet dhe përgjegjësitë e një qeverisjeje tetëvjeçare- në drejtimin e Berishës grupi parlamentar ndoqi gjithashtu rrugën makiaveliste të përdorimit të tezës: `Sulmi është mbrojtja më e mirë`.

Dhe për katër vjet akuzoi Mazhorancën qeverisëse për gabime, faje, përgjegjësi, të cilat i kishte bërë vetë por duke ua veshur kundërshtarëve, duke zbatuar gjithashtu tezën e Hajdutit që thërret `Kapeni Hajdutin`.

Në të njëjtën kohë që mazhoranca realizoi reformat të cilat u miratuan nga BE dhe SHBA e arriti te propozimet për të pastruar Drejtësinë nga Gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar atëherë gjendja u ashpërsua dhe me gjithë votën pro Vettingut prej 140 parlamentarëve të 21 korrikut, filluan dhe vazhduan manovrat për të mos e realizuar këtë reformë nën drejtimin e Mazhorancës por në një kohë tjetër, kur ata të fitonin zgjedhjet.

Llogaritë nuk u dolën mirë dhe për këtë arsye u dha versioni i bojkotit të Parlamentit i shoqëruar me improvizimin e një Çadre, e cila po merr pamjen e një zone paraburgimi e cila nga akuzuese është kthyer në sytë e popullit në çadër ku rrinë të akuzuarit.

Lumi i akuzave dhe i sharjeve të cilat kanë kaluar madje edhe duke shkelur Kushtetutën dhe ligjet për sa iu përket parrullave armiqësore, si: `mosbindje civile`, `të thyejmë xhamat e të çajmë gomat`, `nëse duan luftë, luftë do të kenë`, ‘duam republikë të re dhe jo republikë të leshit`, të shoqëruara me kërkesa të atypëratyshme ose ad hoc, si : ‘duam qeveri teknike`, `duam numërim elektronik`, `duam heqjen e Edi Ramës` ose `pas 19 qershorit nuk do të paguajmë taksat` ???!!!!, madje dhe politikanë që mund të quhen fare mirë `politikanë leshi` që nuk ia duan të mirën Shqipërisë.

Mendoj se të gjitha këto janë bërë për 73 ditë me qëllim që të krijohej një moment ose `trigger` destabilizimi dhe me qëllim që populli të dëgjonte dhe të përkrahte Çadrën. Kjo deri më sot nuk ndodhi.

Populli e ka kuptuar më mirë se analistët e parapaguar dhe se disa militantë që dalin nëpër media duke kërkuar shkelje të ligjit dhe nuk i afrohet çadrës.

Përse?

Ka një përgjigje të thjeshtë:

Populli kërkon qetësi, Populli kërkon prosperitet, punë, respektim të ligjeve.

Po të shohësh këta katër tregues vihet re se PD nuk kërkon asnjë prej tyre.

Ja përse Drejtuesi i PD dhe ata që i rrinë pas nuk mund të përmbysin situatën.

Argumenti i fundit por jo më pak i rëndësishëm: Ndërkombëtarët përkrahën mazhorancën dhe Edi Ramën. Përse?

Unë vetë nuk kam ndonjë simptati të veçantë për Edi Ramën, por Edi Rama si qytetar i këtij vëndi zbatoi çdo porosi të ndërkombëtarëve dhe bëri reforma që i pëlqyen popullit, por që nuk i pëlqejnë dikujt në PD.

Ndërkombëtarët e kanë kritikuar rëndë Bashën dhe idetë të tij radikaliste dhe anarkisto-komuniste për shtetin, ide që PD nuk ka patur në program, por që për shkak të politikave të gabuara të saj ka ndodhur prishja e shtetit në `97 dhe grushti i shtetit në 14 shtator të `98 pas vrasjes së Azem Hajdarit.

Kështu që populli është mosbesues ndaj britmave të Kryetarit të PD Basha, i cili me mospranimin e propozimit të ndërkombëtarëve të paketës McAlister, si dhe të ripropozimit të saj nga Kryeministri në takimin e fundit në Presidencë, bëri gafën më tronditëse në historinë e PD – vetë përjashtimin e PD nga zgjedhjet legjitime të 18 qershorit, duke i vënë një njollë të rëndë vetes dhe duke u bërë i rrezikshëm në atë post, si për të ardhmen e PD, ashtu dhe të vëndit.

Shpresojmë që PD të reflektojë dhe të largojë këtë pafillo nga drejtimi, duke ristrukturuar PD ashtu siç ishte në fillim, pas të cilës dikur në fillimet e viteve `90-92 thërriste: “E duam Shqipërinë si Europa”.

*mjek, publicist