Nisin spekulimet: ‘Çunat e hashashit’ dhe takimi Rama-Xhafaj

Pas marrëveshjes mes PS dhe PD, disa ministra e ‘shijuan’ vetëm për pak javë postin.

Mes tyre është edhe ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj.

Ky i fundit qëndroi dy muaj në detyrë, por tashmë do ia lëshojë vendin një ministri teknik.

Xhafaj është takuar të premten me kryeministrin Edi Rama.

Disa portale spekulojnë se ai është ankuar për shkarkimin.

Ndërkohë gazetari Artan Hoxha shkon më larg.

Hoxha pretendon për një bisedë të zhvilluar me ministrin Xhafaj, të cilit i kishte thënë që të mos i lëvizte nga detyra “çunat e hashashit” pasi do i hapte punë vetes.

Reagimi i Artan Hoxhës:

Dhe i pata thene atij Xhafes, para se te ndryshonte gjithe drejtoret e policise dhe shefat e komisariateve, “gjoja” se ishin implikuar apo kishin lejuar mbjelljen e canabisit vitin e shkuar…

Mos o derman, mos i levis “cunat e hashashit” se do i hapesh pune vetes.

Po pse do thoni ju, degjonte ai?!!! Jo qe jo. Naaaa, kokengjeshur!!!!

Me nje te rene te lapsit i hoqi nja 90 drejtues me te larte te policise, nga qendra ne rrethe.

“Jam trim,- me tha- nuk pyes njeri une. Do e shperbej gjithe kartelin e kanabisit nga policia deri te bandat neper sera e tunele”.

E me t’ju sul, nuk la tunele, magazina e hangare pa goditur. C’ti dilte perpara. Ore sikur e zuri hashashi, te them!!!

Vetem Pagria ne Permet ishte 12 tone kanabis i paketuar.

Gjynah re gjynah, gjithe ai mall, gjithe ai leke, gjithe ajo pune. Po cohet dem 12 tone hashash more Fatmir?!!!

Ti qofsh, te pata thene! S’me degjove! Ja tani c’te gjeti!!!!

Te vjen Luli me Republiken e Re, qe do ua bente rrup-sup narkotrafikanteve, e te fluturon me gjithe “cunat e hashashit” qe hoqe dhe me dhjetra tone mall qe kape per dy muaj.

Ik o Fatmir, ik. Mos ki pishman, ti e bere tenden. Capo dei capi tu lut per minister i brendshem, po ai te shiti te “antikanabistet” e Republikes se Re.

Ne ke lene ndonje saksi me karafila ne zyre, mos u merzit. Do kujdesen “cunat e hashashit” tia mbjellin ate vietnamezen tremujorshe ketij ministrit te ri teknik….